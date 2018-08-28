«Куньлун» начинает испытания на воде
Свой первый полет AG600, также известный под названием «Куньлун», совершил в декабре 2017 года, проведя час на высоте 3000 метров. Аппарат находится в разработке уже более восьми лет и, как ожидается, станет крупнейшим в мире самолетом-амфибией.
Как сообщает информагентство «Синьхуа», AG600 уже завершил наземные испытания и теперь приступил к новой фазе тестирования — испытаниям на воде. Отмечается, что технические тесты и летные испытания будут в основном проводиться на поверхности водохранилища на реке Чжанхэ в Цзинмэне, провинция Хубэй.
Размах крыла AG600 составляет 38,8 метра, длина фюзеляжа — 36,9 м; самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, может находиться в воздухе до 12 часов и способен перевозить до 50 человек. «Куньлун» может набирать 12 тонн воды за 20 секунд и перевозить до 370 тонн воды, что сделает его незаменимым для использования в противопожарных операциях.