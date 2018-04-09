Техника

Завершено строительство телескопа CHEOPS

Специалисты из Бернского университета завершили строительство европейского космического телескопа CHEOPS, который будет изучать экзопланеты. Его запуск запланирован на начало 2019 года.
Популярная Механика
9 апреля 2018 в 11:59
  • Завершено строительство телескопа CHEOPS
    Фото: ESA / C. Carreau

Строительство космического телескопа CHEOPS подошло к концу, говорится в коммюнике Бернского университета. Теперь устройство будет отправлено в Мадрид, где будет установлено на космическую платформу. Как ожидается, CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) будет запущен в начале 2019 года и будет наблюдать за экзопланетами, ища потенциально жизнепригодные миры.

Разрабатываемый Европейским космическим агентством (ESA), CHEOPS представляет собой инструмент среднего класса и, в основном, будет более детально изучать уже известные нам экзопланеты. Как и некоторые другие телескопы, в частности «Кеплер», CHEOPS будет использовать транзитный метод фотометрии — то есть исследовать экзопланету на основании наблюдений за ее прохождением на фоне звезды.
Устройство телескопа было спроектировано и разработано специалистами из Швейцарии, в то время как оптика, бортовое программное обеспечение и ряд других компонентов были подготовлены инженерами из других европейских стран. В целом, в миссии CHEOPS участвуют институты из 11 европейских стран.

После того как инструмент интегрируют в космическую платформу в Мадриде, аппарат, как планируется, будет протестирован в нескольких других комплексах в Европе, а затем отправлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Ожидается, что CHEOPS — вместе с итальянским спутником — будет запущен на орбиту высотой 700 км в начале 2019 года при помощи ракеты-носителя «Союз».

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