Робот — летучая лиса
Компания Festo представила нового робота с механикой, подсмотренной инженерами у животных. На этот раз — у летучих лис. Длина робота составляет 87 сантиметров, размах крыльев — 228 сантиметров, а общий вес — всего 580 граммов.
В стартовой позиции робот, как и положено крылану, висит вниз головой, затем падает, расправляет крылья и продолжает движение в воздухе, чередуя планирование и настоящий полет. Крылья робота сделаны из непродуваемых пленок и полотна из эластановых нитей, спаянных в 45 тысячах точек. Геометрия полотна напоминает пчелиные соты; благодаря этому аппарат не теряет высоту, даже если часть крыла повреждена.
Робот умеет летать в полуавтоматическом режиме; его положение в пространстве отслеживает система из четырех инфракрасных датчиков, которые передают данные роботу по беспроводной связи. Два датчика находятся на ногах машины, два — на кончиках крыльев.