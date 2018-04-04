  • Робот — летучая лиса
    Фото: FestoHQ/YouTube
  • Робот — летучая лиса
    Фото: FestoHQ/YouTube
  • Робот — летучая лиса
    Фото: FestoHQ/YouTube
Техника

Робот — летучая лиса

Робот-летучая лиса висит вниз головой в состоянии покоя и ловко выходит из штопора.
Популярная Механика
4 апреля 2018 в 12:45
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Компания Festo представила нового робота с механикой, подсмотренной инженерами у животных. На этот раз — у летучих лис. Длина робота составляет 87 сантиметров, размах крыльев — 228 сантиметров, а общий вес — всего 580 граммов.

В стартовой позиции робот, как и положено крылану, висит вниз головой, затем падает, расправляет крылья и продолжает движение в воздухе, чередуя планирование и настоящий полет. Крылья робота сделаны из непродуваемых пленок и полотна из эластановых нитей, спаянных в 45 тысячах точек. Геометрия полотна напоминает пчелиные соты; благодаря этому аппарат не теряет высоту, даже если часть крыла повреждена.

Робот умеет летать в полуавтоматическом режиме; его положение в пространстве отслеживает система из четырех инфракрасных датчиков, которые передают данные роботу по беспроводной связи. Два датчика находятся на ногах машины, два — на кончиках крыльев.

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