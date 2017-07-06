В Китае открылась солнечная электростанция в форме панды
В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды, главного животного страны. Ее разместили неподалеку от города Датун.
Сейчас мощность электростанции составляет 50 мегаватт, затем ее планируют увеличить до 100 МВт. Электростанция состоит из монокристаллических силиконовых элементов черного цвета и белых тонкопленочных солнечных батарей. При взгляде с высоты птичьего полета становится различима фигура панды.
Необычную электростанцию установила компания Panda Green Energy Group. По их данным, в перспективе солнечные панели могут вырабатывать 3,2 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии. Это поможет сэкономить 1.056 миллиона тонн угля и сократить выбросы углерода на 2,74 миллиона тонн за 25 лет.
У необычной солнечной электростанции есть еще одна задача — популяризировать альтернативную энергетику и в целом бережное отношение к экологии среди молодежи Китая. Неподалеку от станции будет построен специальный центр, где школьникам будут рассказывать о преимуществах солнечной энергии.
В ближайшие пяти лет в рамках программы экономического развития, получившей название «Морской Шелковый путь XXI века», в Китае должны появиться еще несколько аналогичных станций. Поскольку программа нацелена на сотрудничество между евразийскими странами, некоторые из панда-станций могут быть построены и за пределами страны.