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Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
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А еще Curiosity снимает сам. Вот так, например, выглядит скала Missoula, что неподалеку от впадины Marias Pass… Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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А вот так — песчаная галька, наличие которой доказывает, что когда-то на Красной планете текли реки. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Лучшая фотография Curiosity: марсианское одиночество
Спустя почти пять лет кропотливой работы ровер Curiosity продолжает исследование Красной планеты. Несколько раз в год ученые делают его орбитальный снимок, чтобы быть в курсе событий.
На снимке мы видим поверхность Марса. Синяя, слабо различимая на общем фоне точка — это ровер Curiosity, который за все пять лет своей работы еще не выглядел таким одиноким.
Фотография была сделана 5 июня 2017 года с помощью камеры на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который, согласно NASA, каждый год делает несколько снимков ровера. На этом кадре Curiosity направляется в гору, исследуя обнажившиеся скопления гематита.
Контрастность и цветовая насыщенность снимка необходима для выявления различий в поверхностных слоях марсианской породы, что облегчает ученым работу и делает ровер более синим, чем он есть на самом деле.