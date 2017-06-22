  • Лучшая фотография Curiosity: марсианское одиночество
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
  • Лучшая фотография Curiosity: марсианское одиночество
    А еще Curiosity снимает сам. Вот так, например, выглядит скала Missoula, что неподалеку от впадины Marias Pass… Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
  • Лучшая фотография Curiosity: марсианское одиночество
    А вот так — песчаная галька, наличие которой доказывает, что когда-то на Красной планете текли реки. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Техника

Лучшая фотография Curiosity: марсианское одиночество

Спустя почти пять лет кропотливой работы ровер Curiosity продолжает исследование Красной планеты. Несколько раз в год ученые делают его орбитальный снимок, чтобы быть в курсе событий.
Популярная Механика
22 июня 2017 в 18:47
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На снимке мы видим поверхность Марса. Синяя, слабо различимая на общем фоне точка — это ровер Curiosity, который за все пять лет своей работы еще не выглядел таким одиноким.

Фотография была сделана 5 июня 2017 года с помощью камеры на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который, согласно NASA, каждый год делает несколько снимков ровера. На этом кадре Curiosity направляется в гору, исследуя обнажившиеся скопления гематита.

Контрастность и цветовая насыщенность снимка необходима для выявления различий в поверхностных слоях марсианской породы, что облегчает ученым работу и делает ровер более синим, чем он есть на самом деле.

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