Техника

В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция

Электростанция от инженеров компании Sungrow обладает мощностью 40 мегаватт. Ее разместили на месте бывшего угольного карьера, который затопило из-за дождей.
Популярная Механика
26 мая 2017 в 17:49
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  • В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция
    Фото: SunGrow

В Китае объявили об открытии крупнейшей в мире плавучей электростанции.

Новая станция, разработанная инженерами компании Sungrow, обладает мощностью 40 мегаватт. Ее успешно подключили вблизи города Хуайнань. Электростанцию построили в ранее заброшенной местности, где раньше добывали уголь — район затопило, причем высота воды в некоторых местах достигла 10 метров.

Комбинированный блок SunBox PVS-8M / 16M-W, поставляемый компанией Sungrow, разработан специально для плавучих электростанций — он стабильно работает в среде с высоким уровнем влажности.

По словам представителей компании, благодаря тому, что станция находится на воде, она не только эффективно использует заброшенную местность, не растрачивая при этом дорогую землю, но и уменьшает испарение из резервуаров, а также охлаждает воздух.

Плавучие электростанции с каждым годом становятся все популярнее: они обладают уникальным дизайном, а еще под их строительство не нужно искать землю. Китайцы хотят увеличить количество энергии, которую они получают от плавучих электростанций, до 20% уже через три года.

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