В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция
В Китае объявили об открытии крупнейшей в мире плавучей электростанции.
Новая станция, разработанная инженерами компании Sungrow, обладает мощностью 40 мегаватт. Ее успешно подключили вблизи города Хуайнань. Электростанцию построили в ранее заброшенной местности, где раньше добывали уголь — район затопило, причем высота воды в некоторых местах достигла 10 метров.
Комбинированный блок SunBox PVS-8M / 16M-W, поставляемый компанией Sungrow, разработан специально для плавучих электростанций — он стабильно работает в среде с высоким уровнем влажности.
По словам представителей компании, благодаря тому, что станция находится на воде, она не только эффективно использует заброшенную местность, не растрачивая при этом дорогую землю, но и уменьшает испарение из резервуаров, а также охлаждает воздух.
Плавучие электростанции с каждым годом становятся все популярнее: они обладают уникальным дизайном, а еще под их строительство не нужно искать землю. Китайцы хотят увеличить количество энергии, которую они получают от плавучих электростанций, до 20% уже через три года.