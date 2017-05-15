Первый запуск SLS перенесен
Первый старт сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) состоится не в 2018 году, как ранее планировалось, а годом позже, сообщил исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.
Первый полет SLS с космическим кораблём Orion в качестве полезной нагрузки будет беспилотным, сообщили в NASA, несмотря на озвученные ранее предложения отправить Orion в первый полет с людьми на борту. Пилотируемая миссия запланирована на 2022 год; предполагается, что в корабле Orion космонавты выйдут на орбиту Луны и сделают вокруг нее несколько витков. Для лунной миссии используют модифицированную и усиленную версию SLS.
Сверхтяжелую ракету-носитель SLS разрабатывает компания Boeing, а корабль Orion, предназначенный, в том числе, и для пилотируемых межпланетных миссий, — Lockheed Martin. Впервые Orion был запущен в космос в 2014 году: тогда для запуска использовали самую грузоподъемную на сегодняшний день ракету в мире — Delta IV производства Boeing.