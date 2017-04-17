Пирамида Стэнли: апофеоз Холодной войны
Эта пирамида находится в Северной Дакоте, неподалеку от города Гранд-Форкс. Не один десяток лет это сооружение плодит вокруг себя мифы и легенды. Однако если любителю мистики повезет попасть внутрь, он будет разочарован: в ней нет ни сектантов, ни инопланетян. Эта пирамида — радар противоракетного комплекса имени Стэнли Микельсена; светлые диски на ее гранях, добавляющие постройке сходство с лукасовской «Звезой Смерти», — антенны радара.
Официальное название пирамиды — Missile Site Radar. Вместе с расположенным по соседству радаром дальнего обнаружения PAR (Perimeter Acquisition Radar), пирамида должна была следить за неприкосновенностью американских воздушных границ. Если бы чувствительные локаторы обнаружили приближающуюся к ним боеголовку баллистического снаряда, на его перехват были бы посланы противоракеты — дальнобойные «Спартан» или «Спринт» (вторые предназначались для близкой дистанции).
Этот комплекс неслучайно был построен именно в Северной Дакоте. К 1960-м этот регион приобрел огромное стратегическое значение: в 26 км к западу от города Гранд Форкс находились шахты, в которых стояли готовые к пуску межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен».
Холодная война диктовала свои правила. В условиях потенциального конфликта преимущество получила бы сверхдержава, которая бы первой обезоружила противника, нанеся удар его по военным базам. Таким образом, 18-метровые американские «Минитмены» с ядерными боеголовками были грозным оружием — но они и сами нуждались в защите.
Оберегать ракетную часть должен был комплекс ПВО Стэнли Микельсена, построенный здесь в начале 1970-х. Вычислительная аппаратура радаров была заключена в прочные стены из армированного бетона в метр толщиной — постройка должна была выдержать взрыв атомной бомбы.
Строительство комплекса обошлось Америке в 5,7 миллиардов долларов. Пирамида-радар официально заступила на боевое дежурство весной 1975, однако не прошло и года, как она была закрыта: отчасти из-за своей неэффективности, отчасти — по Договору об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного Никсоном и Брежневым в 1972.
Впрочем, далеко не военные объекты в Северной Дакоте ныне пустуют. Например, локатор PARCS — ровесник пирамиды — функционирует и по сей день.