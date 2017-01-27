Первый пассажирский лайнер на энергии ветра
Судно было построено в 2013 году для курсирования по маршруту Стокгольм (Швеция) — Турку (Финляндия). Прототипом используемой в нем технологии Rotor Sail Solution является турбопарус, или роторный парус, разработанный и запатентованный еще в 1922 году Антоном Флеттнером. Изобретение немецкого инженера получило название «Ротор Флеттнера» и породило целый класс роторшипов — роторных судов, использующих в качестве движителей характерные устройства. Однако до масштабного внедрения разработки на морском транспорте дело дошло только в XXI веке.
Используемая в новом лайнере разработка является модернизированной версией ротора Флеттнера. Это полый цилиндр высотой 24 метра и шириной всего 4 метра. Во время работы турбопаруса цилиндр вращается вокруг своей оси. В основе работы движителя лежит физическое явление, при котором поток воздуха, обтекающий вращающееся тело, создает дополнительную силу. Иными словами, если установить вращающийся цилиндр (трубу) и поместить его на открытое пространство (палубу судна) для обдува ветром, то давление ветра на цилиндр многократно усилится. Именно этот эффект позволяет двигать судно с гораздо большим импульсом, чем при использовании классического громоздкого паруса. Этот явление называется эффектом Магнуса.
Предварительные исследования обещают значительное сокращение расхода топлива и, следовательно, выбросов, говорится в пресс-релизе компании Viking Line. Лайнер использует в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ). Его расход при использовании установки Rotor Sail Solution сократится на 300 тонн в год. На сэкономленном объеме паром может идти трое суток или более, в зависимости от погодных условий.Таким образом, самое экологичное судно в регионе станет ещё более «зелёным». Сочетание в одном судне двигателей на СПГ, электрического привода гребных винтов, особой формы корпуса, не образующей большую волну, и роторного паруса — не встречается более нигде в мире.
Технология Rotor Rail Solution уже протестирована на грузовых судах, в результате чего турбопарус стал «Инновацией года» на выставке Electric and Hybrid Marine World Expo в Амстердаме в 2016 году. В настоящее время идут работы по внедрению системы на Viking Grace; они завершатся в 2018 году установкой самого турбопаруса.