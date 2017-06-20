  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров
  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров
  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров
  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров
  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров
Шаг в сторону

Мексиканский рестлинг: фоторепортаж

Фотограф Александр Федоров и журналист Елена Срапян рассказывают и показывают, как постановочные бои без правил стали частью мексиканской культуры и повседневной жизни.
Александр Федоров
20 июня 2017 в 17:50
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Мексиканский рестлинг называется Lucha Libre (в переводе с испанского — «свободная борьба»). Он пришел в страну в 1863 году как форма греко-римской борьбы, но обрел массовую популярность с появлением американского рестлинга, а заодно и с развитием телевидения. Людям нужны были зрелищные трансляции и шоу, поэтому стиль борьбы сильно изменился. Рестлеры перешли на акробатические приемы: сальто с углов ринга и захваты в воздухе. Благодаря отличной акробатике, динамичности боев и, конечно, театральности и таинственности образов бойцов рестлинг стал национальным достоянием. В стране внезапно появились настоящие супергерои в масках, которые вершили правосудие на арене, боролись со злом и подавали хороший пример народу. А жителям бедных районов, то есть большинству мексиканцев, такой пример оказался очень по душе: всю свою жизнь они окружены уличной преступностью.

  • Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
    Фото: Александр Федоров

Рефери Рафа эль Майя обрел известность по завершении карьеры бойца, когда он снял маску и сам начал судить бои. Рафа говорит, что ему всю жизнь мешали проблемы с алкоголем и пьяные потасовки, но именно благодаря им он и попал на ринг. Неудивительно, что Рафа предпочел стать «плохишом». Свое имя он взял от футбольной команды отца, в которой играл в юности, и придумал дизайн маски в стиле традиционных майянских узоров. Рафа уверяет, что двадцать лет назад рестлинг в Мексике не был таким постановочным, бойцы уважали правила и слушались судей, а инциденты в виде драки стульями или полного разгрома зрительного зала были скорее исключением. Поэтому, когда на ринге начинается «клоунада», выходит Рафа эль Майя и судит бой по правилам. Он до сих пор держит дома небольшую потрепанную судейскую брошюру, в которой все эти правила досконально прописаны.

  • Фото: Александр Федоров
  • Фото: Александр Федоров
  • Фото: Александр Федоров
  • Фото: Александр Федоров
  • Фото: Александр Федоров
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