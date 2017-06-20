Мексиканский рестлинг: фоторепортаж
Мексиканский рестлинг называется Lucha Libre (в переводе с испанского — «свободная борьба»). Он пришел в страну в 1863 году как форма греко-римской борьбы, но обрел массовую популярность с появлением американского рестлинга, а заодно и с развитием телевидения. Людям нужны были зрелищные трансляции и шоу, поэтому стиль борьбы сильно изменился. Рестлеры перешли на акробатические приемы: сальто с углов ринга и захваты в воздухе. Благодаря отличной акробатике, динамичности боев и, конечно, театральности и таинственности образов бойцов рестлинг стал национальным достоянием. В стране внезапно появились настоящие супергерои в масках, которые вершили правосудие на арене, боролись со злом и подавали хороший пример народу. А жителям бедных районов, то есть большинству мексиканцев, такой пример оказался очень по душе: всю свою жизнь они окружены уличной преступностью.
Рефери Рафа эль Майя обрел известность по завершении карьеры бойца, когда он снял маску и сам начал судить бои. Рафа говорит, что ему всю жизнь мешали проблемы с алкоголем и пьяные потасовки, но именно благодаря им он и попал на ринг. Неудивительно, что Рафа предпочел стать «плохишом». Свое имя он взял от футбольной команды отца, в которой играл в юности, и придумал дизайн маски в стиле традиционных майянских узоров. Рафа уверяет, что двадцать лет назад рестлинг в Мексике не был таким постановочным, бойцы уважали правила и слушались судей, а инциденты в виде драки стульями или полного разгрома зрительного зала были скорее исключением. Поэтому, когда на ринге начинается «клоунада», выходит Рафа эль Майя и судит бой по правилам. Он до сих пор держит дома небольшую потрепанную судейскую брошюру, в которой все эти правила досконально прописаны.
Главное, что помогает рестлингу оставаться таким популярным в Мексике — это условное разделение на «хороших» и «плохих». Хороших называют «текникос», и они не нарушают правил: не бьют втроем одного, не берут в руки стулья, не наносят удары в пах. Плохие — «рудос», и им закон не писан. Причем нет никаких правил в выборе стороны вплоть до того, что для пущей драмы рестлер во время боя может меняться с хорошего на плохого и наоборот.
Самым популярным мексиканским рестлером был Эль Санто («Святой»). Он попал на ринг в 1942 году и никогда не раскрывал свою личность, не снимая маску даже в компании близких людей. Эль Санто настолько вжился в роль, что ему пришлось придумать специальную маску для еды с большой прорезью для рта. Но таинственность вместе с популярностью сделали его национальным символом и супергероем в глазах простых людей — символом правосудия, как в комиксах. Он снялся в десятке низкосортных мексиканских фильмов — например, «Эль Санто против мумий Гуанахуато» или «Эль Санто против женщин-вампиров».
Эль Магнетико всего 25 лет. Свою суперсилу — привлекать внимание зрителей — он получил от красного камня. Эль Магнетико родом из бедного, хотя и центрального района Мехико — вся его семья из четырех человек теснится в маленькой, забитой вещами квартире в старом колониальном доме. Боец взял амплуа супергероя, надев плащ и никогда не показываясь без маски. Его любимый рестлер — Эль Санто, и он старается всем походить на него вплоть до того, что никому вокруг не раскрывает, кто он на самом деле, хотя, кажется, все и так знают.
Лучшие бои можно увидеть только на небольших независимых рингах. Их владельцы не надеются на туристов, поэтому промоутерам бойцов приходится выдумывать все новые и новые зрелищные поединки, чтобы постоянные посетители возвращались. И самый популярный прием — устроить потасовку прямо среди зрителей. Сидите на стуле? Дайте его рестлеру — он оглушит им соперника. Пьете пиво? Рестлер отберет его у вас и плеснет в лицо противнику.
Рестлинг любят люди всех возрастов и всех социальных классов — и особенно дети. По выходным в самое популярное время на арену приходят целые семьи. Более того, арен и битв так много, что для жителя Мехико всегда найдется место в шаговой доступности, чтобы отлично провести время, наблюдая, как мужики на арене месят друг друга подручными предметами.
Однажды, сидя в туалете, рестлер листал религиозный журнал. Там он увидел портрет царя на троне: весь в перстнях, с суровым взглядом, в золотых украшениях с цепями. Он не умел читать, поэтому подбежал к тренеру, чтобы спросить, кто же это. На снимке оказался царь Ирод. Религиозный журнал постарался изобразить его зловещим правителем, живущим в чрезмерной роскоши. Но это-то и понравилось рестлеру, который никогда и не хотел быть хорошим. Поэтому он и взял имя Ирода, которое на испанском звучит как Эродес. А главной деталью его амплуа стала нелюбовь к детям, которые первыми норовят взять автограф у рестлера. Правда, в обычной жизни для Эродеса все сложилось наоборот. Из-за своей известности и десятка путешествий в разные страны он стал отцом шестнадцати детей. Уже двадцать лет, как Эродес ушел с ринга и открыл салон спортивного массажа.
Одна из тайн рестлинга, кроме сотен других, — насколько реальны броски с углов ринга, удары промеж ног, а также знаменитые битвы стульями? Несмотря на то, что мексиканский рестлинг начинался как форма греко-римской борьбы, он вскоре перерос в театральное представление. Рестлеры учатся имитировать сотрясения и крики боли. Несмотря на очевидную фальшивость большинства приемов, захваты и часть болезненных ударов остаются самыми настоящими и иногда в прямом смысле сногсшибательными. С ринга некоторые бойцы уходят с кровоподтеками или вовсе в крови.
Маски всегда были частью мексиканского рестлинга и до сих пор очень важны в культуре боев. Несмотря на то, что сейчас все больше рестлеров отказывается от них, они все равно когда-то начинали драться в масках. Здесь считается, что эта традиция пришла от ацтеков. Маска создает образ рестлера: он может быть мифическим существом (Синий Демон, Богиня-Кошка, Безликий), животным (Король Волков, Эль Суперзверь), древним героем или персонажем из фольклора (Эль Геркулес, Ирод). Если рестлер теряет свою маску в важном бою — ее срывает соперник, — то он расстается со своим персонажем, выбирает другого и начинает заново. Кто-то теряет маску и навсегда покидает рестлинг.
Сын Эродеса взял себе псевдоним «Эродес младший». Это очень популярный ход — рестлеры используют знаменитые имена родителей и при этом продолжают семейную традицию. Но младшему Ироду повезло не так, как отцу. В свои ранние годы он жил в коробке на улицах Мехико в одном из самых опасных районов под названием Тепито. Рестлингом он зарабатывал на еду. Такая жизнь сильно повлияла на амплуа «младшего», и на ринге он выступает в роли злодея. Семья Эродеса корнями из Ливана. Чтобы создать свой образ, в отличие от отца, «младший» использовал свою нетипичную для Мексики внешность — снял маску, оделся в некое подобие ливанского шерваля и начал молиться перед выходом на сцену. То, что Эродес атеист, а его жена — представитель Свидетелей Иеговых, никак не помешало ему воплотить свой ближневосточный образ.
Каждый бой заканчивается пятиминутной серией автографов, фотографий и селфи. На выходе рестлеров поджидает толпа детишек с заготовленными блокнотами. А тех, кто еще не может ходить, передают родители.
Хардкор-битвы проводят только независимые арены, они официально запрещены в Мехико и чаще всего проходят полулегально. Главное в них — много крови. Поэтому рестлеры выбрали тактику — в начале боя разбивать друг другу лбы там, где много кровеносных сосудов, так что к концу поединка вся арена покрывается кровью. Но многие на этом не останавливаются. Так, Эродесу-младшему однажды вонзили в руку газоразрядную лампу, и с ринга он выходил с торчащим из руки осколком. За тот бой он получил 8 тысяч песо — целое состояние.
Бастет была очень стеснительной в школе, но все изменилось, когда она занялась рестлингом и надела маску. В это время женщины только-только начинали появляться на ринге наравне с мужчинами. По словам самой Бастет, когда она надевает маску, она становится другим человеком — уверенным и наглым. Бастет взяла свое имя от египетской богини-кошки, она любит аниме и очень хотела, чтобы на маске были кошачьи ушки. Главная ее мечта — попасть в Японию, где сейчас бум рестлинга и не хватает женщин. Пока ее останавливает то, что она мать-одиночка и растит ребенка.
Официально мексиканские женщины смогли начать заниматься рестлингом только в 1980-х. До этого их участие в битвах считалось аморальным. Раньше красотки выступали только как команда поддержки и занимались исключительно тем, что посылали воздушные поцелуи со сцены. Но бум женского рестлинга в девяностых открыл им возможность еще и посылать мужчин в нокаут. Хотя, несмотря на все попытки, женщины жалуются, что до сих пор не могут добиться такой известности, как бойцы-мужчины.
В большинстве случаев женщины предпочитают драться с мужчинами. Они говорят, что мужчины на ринге далеко не так безумны и вообще нередко теряются. Например, Бастет рассказывала, что чаще всего мужчины просто не могут понять, как себя вести, когда против них выступает женщина.
Рэй Лобо и Старфайр Луна познакомились, когда дрались на ринге друг с другом. Они поженились и открыли спортзал в бедном районе за пределами Мехико, построили арену и дают уроки борьбы. Старфайр Луна обожает комиксы, она нашла своего персонажа в серии о Человеке Пауке — одинокую девушку со сверхсилой и возможностью летать. У Рей Лобо (Король волков), кажется, все еще проще — он говорит, что просто любит волков.
Мексиканский Рестлинг оказался четвертым по популярности видом спорта в стране после футбола. Его стиль и история повлияли не только на мексиканскую, но и на мировую массовую культуру. Луча либре вдохновляла дизайнеров из Nike, рестлеры в масках появлялись в Покемоне, в клипах Кристины Агилеры и в компьютерных играх.
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Александр Федоров и Елена Срапян — журналисты, отправившиеся в Латинскую Америку, чтобы вам не пришлось. В их следующем репортаже вас ждет рассказ о вулкане Попокатепетль, с которым связаны главные легенды ацтеков. Следите за репортажами на Nat-geo.ru и в соцсетях:
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