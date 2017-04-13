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Зал Полной Луны, покрытый кристаллами льда, достигает 250 метров в длину и на данный момент является самым большим в Темной Звезде. Вся пещерная система — своего рода геологическая капсула времени: скопления минералов могут рассказать, как менялся климат на протяжении тысяч лет. Фото: Робби Шон
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Писатель Марк Синнот забирается на хребет Байсунтау в Узбекистане. Внутри этого известнякового массива скрываются лабиринты подземного мира. Было проведено восемь экспедиций в Темную Звезду, но пока неизвестно, насколько глубоко уходит под землю эта пещера. Фото: Робби Шон
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Женя Цурихин лезет по тросу. Ходы Темной Звезды пролегают глубоко под землей, тем не менее многие из них находятся на высоте 3000 метров над уровнем моря. Разреженный воздух делает изучение пещер еще более сложным. Фото: Робби Шон
Подземный Эверест: что скрывает пещера Темная Звезда
«Не бойся, здесь нельзя заблудиться».
Слова Ларисы Поздняковой доносятся до меня из черной тьмы бесконечной, как кажется, пещеры. Лариса словно читает мои мысли: сейчас единственное, о чем я могу думать, — как не потеряться в полутора километрах от входа. Последние несколько часов я изо всех сил старался поспевать за Ларисой, которая вела меня все глубже в холодный подземный мир Темной Звезды.
Позднякова, больше 30 лет исследующая Уральские горы, с легкостью пробирается по нашему петляющему маршруту, а такому новичку, как я, остается только не отставать и не останавливаться слишком часто, надеясь отдышаться. Холодная тьма поглощает свет наших налобных фонариков — на вытянутую руку ничего не видно, и приходится вслепую преодолевать сотни метров, держась за жесткие, покрытые грязью веревки, которые ведут нас через множество проходов.
Эти проходы уже отмечены на картах, но, по мере того как мы ползем по петляющим коридорам вверх и вниз, прижимаясь к стенам, замерзшая грязь и липкий гравий под ногами окончательно сбивают меня с толку, и я перестаю понимать, где мы находимся. Мой опыт альпинизма и горных путешествий совсем не помогает ориентироваться под землей. Я привык к опасным маршрутам, но под землей бумажные карты зачастую бесполезны, GPS не работает, да и звезды здесь не помогут. И, несмотря на уверения Ларисы, я знаю, что в одиночку из этого зловещего лабиринта мне не выбраться.
Нагнав наконец свою спутницу, я в свете фонарика увидел расстилающуюся перед нами гладь воды — это было одно из многих подземных озер Темной Звезды. Лариса цепляет поясной ремень к шероховатому тросу, закрепленному на скале над нами.
Трос тянется над озером, а другой его конец исчезает в темноте. Он выполняет роль троллейной трассы, переправляя спелеологов через это суровое озеро, слишком холодное, чтобы переплыть его без специального плавательного костюма.
Приветливо улыбнувшись мне, Лариса делает первый шаг. Я вижу, как ее собранные в хвост светлые волосы развевает ветер.
Через мгновение она исчезает в темноте, оставляя меня наедине с моими страхами.
Автор фото: Робби Шон
Я оказался здесь потому, что решил стать одним из участников экспедиции (всего 31 человек, большая часть — русские, не говорящие по-английски), чтобы изучить огромную известняковую пещерную систему в отдаленном районе Узбекистана. Русские обнаружили вход в пещеру в 1984 году, но начало ее изучению положили британские спелеологи в 1990-м. Они же и назвали пещеру в честь знаменитого американского фантастического фильма середины 1970-х годов. С тех пор Темная Звезда, а также соседняя Фестивальная пещера (возможно, когда-нибудь обнаружат ходы, соединяющие их) манят спелеологов-экстремалов со всего мира.
Притягательность этой огромной пещерной системы сродни очарованию высоких гор. Правда, есть одно отличие: всем известно, что Эверест — самая высокая точка Земли, а вот соревноваться в поиске самой глубокой пещеры можно практически бесконечно. Мы больше знаем о поверхности Марса, чем о том, что скрывается в глубинах нашей планеты. На данный момент самая глубокая известная пещера — Крубера в Грузии (2197 метров). Однако Темная Звезда, многие участки которой еще только предстоит изучить, может Круберу и опередить.
На сегодня после восьми экспедиций исследовано 17400 метров лабиринтов Темной Звезды; самый глубокий участок расположен на уровне 900 метров под землей. Однако карта этой пещеры пока неполная — отчасти из-за того, что Звезда находится в отдаленном и политически нестабильном регионе, отчасти потому, что для ее изучения требуется больше оборудования и технических возможностей.
О том, что пойду с Ларисой, я узнал еще в базовом лагере: ей дали задание сопроводить меня к Готическому лагерю, находящемуся в двух с лишним километрах от входа. Мне предстояло провести две ночи, наблюдая, как спелеологи наносят на карту новые участки пещеры и собирают научные данные.
Путешествие с Ларисой над озером — довольно рискованное предприятие, но и путь к базе у подножия горы тоже не был легкой прогулкой. Чтобы встретиться с другими членами экспедиции (а это были люди в возрасте от 22 до 54 лет, спелеологи и ученые с мировым именем; помимо русских — итальянцы, израильтяне и один немец), я приехал в Ташкент, столицу Узбекистана. Оттуда мы все вместе с сотнями килограммов продовольствия и оборудования для трех недель работы проехали 185 километров на автобусе по сухим равнинам — популярному туристическому маршруту, древнему Великому шелковому пути, проходящему через Самарканд. Затем мы свернули и отправились к городу Байсун у афганской границы, где погрузили нашу поклажу в шестиколесный грузовик.
Подъезжая к хребту Байсунтау, мы увидели горы высотой более 3500 метров, которые резко обрывались, образуя неровную линию завораживающих утесов. В глубоких долинах были разбросаны маленькие деревушки, где столетиями живут таджики и узбеки, разводя коз, выращивая арбузы, сливы, яблоки и грецкие орехи.
Лет тридцать назад Игорь Лавров, мой нынешний попутчик, бородатый геолог в очках, обнаружил высокий известняковый утес Ходжа Гур-Гур-Ата: вместе с коллегами Игорь исследовал его все эти годы.
Массив, достигающий 3650 метров в высоту и 35 километров в длину, был образован, когда тектонические силы сдвинули древние пласты известняка, поставив их вертикально. В молодости Игорь состоял в Свердловском (ныне — Екатеринбургский) спелеологическом клубе, где, изучая старые советские карты, узнал о Байсунтау. Однажды, по совету бродячего пастуха, он и его друг Сергей Матренин встретились со школьным учителем из деревушки Кейрок, который годами изучал близлежащие гроты. «Где найти эти пещеры? » — спросил Игорь. «Там», — ответил учитель, махнув рукой на монолитную известняковую стену, возвышающуюся над долиной. Вскоре — теперь уже много лет назад — у подножия утеса Игорь с Сергеем впервые заметили таинственное отверстие в центре вертикальной стены — именно через него нам предстоит попасть в Темную Звезду.
Дорога становится слишком крутой для грузовика, и приходится перекладывать вещи на старейший транспорт — 15 вьючных ослов. Спустя два дня мы наконец добираемся до базового лагеря, расположенного на покатом склоне у подножия известнякового утеса. Все семь входов в Темную Звезду находятся на этой стороне массива; попасть туда можно, только имея солидный опыт скалолазания и хорошее оснащение.
Нам потребовалось еще несколько дней, чтобы, натянув тросы, добраться до пещеры и поднять туда вещи. И вот наконец я вскарабкался на 137-метровую высоту к главному входу в систему через пещеру Ижевская, или R-21. И начал понимать, почему спелеологи считают Темную Звезду живым, дышащим существом. Внизу было +38, и я был поражен, насколько холодным оказался ветер, вырывавшийся из пещерного входа. Никто не может объяснить, как именно воздух циркулирует в пещерах, но, когда возле входа давление высокое, пещера «выдыхает», а когда низкое — наоборот. И если здесь Темная Звезда «выдыхает», то она должна всасывать воздух где-то еще. Но где? Спускаясь внутрь по покрытому изморозью склону, я не могу отделаться от смутного ощущения, что ступаю в пасть доисторического чудовища.
Внутри, недалеко от входа, Тоня Вотинцева, российский молекулярный биолог, остановилась, чтобы прикрепить к стене маленький белый диск. Ее задача — отмечать на карте новые участки пещеры, но Тоню больше интересует сбор научных данных. Это устройство — одно из нескольких, которые она разместит в пещере, чтобы зафиксировать, как будут меняться температура, влажность, давление и уровень диоксида углерода на протяжении следующих двух лет. Затем диски снимут и отвезут в лабораторию для анализа.
Под землей скрыто множество научных данных, и часть важных сведений хранят натечные минеральные образования, то есть, грубо говоря, растущие из пола сталагмиты и свисающие с потолка сталактиты. Из них удается получать информацию так же, как из образцов льда, которые ученые откалывают от ледников. Изучая химические элементы сталагмитов и сталактитов, на формирование которых ушли тысячелетия, можно узнать, каким был климат на Земле много веков назад.
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Стоя на краю скользкого камня, Синнот понимает, что падение в холодную воду чревато серьезными проблемами.
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Снаружи пещеры стоит 38-градусная жара. Внутри температура колеблется между минус 1 и плюс 3 градусами Цельсия. Внутри разница вроде небольшая, но она оказывает существенное влияние на внешний вид пещеры: по мере того как спелеологи продвигаются вглубь, голубой лед уступает место горным породам.
Автор фото: Робби Шон
Каждый год команда собирает образцы в разных частях Темной Звезды, чтобы узнать не только о климате Центральной Азии, но и о циркуляции воздуха в пещере, и о ее структуре. Эти данные в будущем помогут спелеологам найти новые проходы и коридоры.
Следуя за Тоней, я, согнувшись, прохожу под аркой прозрачного голубого льда и оказываюсь в огромном Зале Полной Луны — 250 метров длинной и 30 высотой. Стены покрыты тонким слоем инея, который сверкает тысячей маленьких зеркал, освещая зал, словно миллион звезд в ночном небе.
Два дня спустя я стою у края озера. Лариса, исчезнувшая из виду мгновением раньше, должна ждать меня на другом берегу.
По крайней мере, я на это надеюсь. С тех пор, как я присоединился к команде, все словно задались целью не дать мне забыть о том, что я новичок: рассказывали о трагически погибших спелеологах, о молодом исследователе, который повернул не туда и потерялся… Мне постоянно устраивали испытания, словно проверяя, заслуживает ли «американец» места в их команде: оценивали, достаточно ли тяжелый рюкзак я смогу нести, насколько хорошо я лазаю, как далеко могу пройти. Испытания я выдержал, и вот теперь у меня нет выбора. Я прикрепляю ремень к тросу и скольжу на другую сторону озера, приземляясь на уступ, ведущий в куполообразную пещеру размером с просторную иглу.
Ларисы здесь нет. Вероятно, очередная проверка: смогу ли я найти дорогу в одиночку. До сих пор со всеми испытаниями я справлялся неплохо, и мне было весело. Но сейчас совсем не до смеха. Свет фонарика выхватывает из темноты два прохода. Я напрягаю слух, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки, которые бы подсказали мне, куда пошла Лариса, но все, что я слышу, — звук капель воды, падающих в озеро с потолка пещеры.
Выключаю фонарик, чтобы не тратить батарейки, и меня окутывает абсолютная тьма. «Лариса!» — кричу я, но мне отзывается лишь эхо. И тут я понимаю: ее «Не бойся, здесь нельзя заблудиться» — шутка для посвященных: заблудиться здесь легче легкого. Первый коридор, куда я решил отправиться, оказался коротким тупиком. Второй приводит меня к слоистому уступу, словно слепленному из минеральных пластин. На нем сидит Лариса.
Автор фото: Робби Шон
…Мы попадаем в Т-образную часть пещеры, где на груде булыжников стоят две яркие, освещенные изнутри палатки: Готический лагерь. К нам приближается луч света, и голос Жени Цурихина объявляет: «Добро пожаловать в Готический Зал». Женя самый старший в группе — это его десятая экспедиция на Байсунтау. Он занимается рыбоводством, работает в научно-исследовательском институте, но его истинная страсть — Темная Звезда, и никто не знает эту пещерную систему лучше него. Цурихин взмахом руки зовет нас к одной из палаток. Оттуда валит пар, и я слышу потрескивание печки. Скидываю комбинезон и иду в палатку, где несколько членов экспедиции склонились над картой Темной Звезды. Проходы отмечены разными цветами — в зависимости от того, во время какой экспедиции их обнаружили. От этого карта напоминает схему кровеносных сосудов человека. Женя ведет пальцем по зеленой линии, палец замирает, и Цурихин начинает что-то быстро говорить по-русски. Он указывает туда, где остановилась предыдущая экспедиция — им преградил дорогу 37-метровый водопад. Нам предстоит его преодолеть.
Моя первая ночь в недрах Земли проходит в тесной палатке с двумя другими исследователями. Здесь, внизу, смена дня и ночи не имеет значения, поэтому люди спят и едят, не ориентируясь на солнце. Меня будит шумное прибытие трех израильских ученых, которые несколько дней исследовали заполненную щебнем расщелину в глубине пещеры. Один из них — Боаз Лэнгфорд, молодой геолог. Он думает, что они нашли непористую горную породу, залегающую под известняком. «Мы должны понять, куда двигаться дальше, — говорит он. — Мы собираемся изучить Красные озера. Тебе следует пойти с нами». Не дожидаясь, пока я соберусь, он протараторил мне указания и исчез. Полчаса спустя я снова стою один в темноте перед очередной развилкой. Оба пути отмечены веревками: одна уходит вниз через достаточно широкий провал, а другая идет вверх под углом, исчезая в отверстии на шестиметровой высоте; под ней — то ли глубокая яма, то ли озеро. Я выбираю первый вариант, спускаюсь между стенами шершавого рыжего натечного камня и опять оказываюсь перед тремя проходами. Опять ни одной подсказки — я не представляю, куда могли направиться израильтяне.
Выбираю наименьшее из зол: коридор размером с вентиляционную трубу, на десять сантиметров заполненный водой. Снимаю рюкзак и толкаю перед собой; стараясь не промокнуть, опираюсь на локти и пальцы ног. В этой неудобной позе продвигаюсь вперед сантиметр за сантиметром. Потолок становится ниже, и мне приходится ползти на животе. Вдруг проход почти вертикально обрушивается вниз. Он настолько узкий, что я вынужден изо всех сил напрягать мышцы, чтобы не застрять. Кровь стучит в висках, и я вспоминаю еще одну пещерную страшилку. В 2009 году молодой американец, студент медицинского университета, полз по неисследованному проходу в пещере Натти-Патти в Юте, и проход внезапно ушел вниз. Парень полез головой вперед, думая, что потом коридор станет шире. Но тот становился все уже и уже, и бедолага застрял вниз головой. Спасателям не удалось вытащить парня. Тело несчастного так и не удалось достать, и проход залили бетоном. Мне везет больше, и, попав в коридор, где под ногами снова вода, я слышу, как шуршит и трется о стены ткань комбинезонов. Я нашел израильтян. А они нашли еще один небольшой проход, который ведет в неизведанные глубины, и спорят, кто пойдет первым. «Сейчас моя очередь», — говорит один из них и, оттеснив друзей, ныряет в проем.
Через три дня они, грязные с ног до головы, наконец возвращаются в базовый лагерь — и рассказывают нам, как взобрались на водопад и после нескольких часов в узких, петляющих коридорах добрались до места всего в 23 сантиметра шириной. Алексей попытался пробраться туда, но голова никак не пролезала. Не желая сдаваться, Женя все же втиснул голову в эту щель, исцарапав виски. Ссутулив плечи и втянув живот, он 30 мучительных минут полз вперед и наконец оказался в огромном — размером со станцию метро — коридоре, где шумела быстрая подземная река. Что если это то самое место, которое он искал двадцать с лишним лет? Что если выяснится: Темная Звезда — этакий подземный Эверест среди пещер? Женя горит нетерпением узнать, куда ведет этот проход. Но, к сожалению, время экспедиции подошло к концу. Волнение ребят передается другим членам команды. Всем становится ясно: именно так и должны заканчиваться великие спелеологические экспедиции — обнаружением таинственного прохода, ведущего в неизвестность, к новым приключениям глубоко под землей.