  • Подземный Эверест: что скрывает пещера Темная Звезда
    Зал Полной Луны, покрытый кристаллами льда, достигает 250 метров в длину и на данный момент является самым большим в Темной Звезде. Вся пещерная система — своего рода геологическая капсула времени: скопления минералов могут рассказать, как менялся климат на протяжении тысяч лет. Фото: Робби Шон
  • Подземный Эверест: что скрывает пещера Темная Звезда
    Писатель Марк Синнот забирается на хребет Байсунтау в Узбекистане. Внутри этого известнякового массива скрываются лабиринты подземного мира. Было проведено восемь экспедиций в Темную Звезду, но пока неизвестно, насколько глубоко уходит под землю эта пещера. Фото: Робби Шон
  • Подземный Эверест: что скрывает пещера Темная Звезда
    Женя Цурихин лезет по тросу. Ходы Темной Звезды пролегают глубоко под землей, тем не менее многие из них находятся на высоте 3000 метров над уровнем моря. Разреженный воздух делает изучение пещер еще более сложным. Фото: Робби Шон
Спелеология

Подземный Эверест: что скрывает пещера Темная Звезда

Глубоко под горной грядой, затерянной в Узбекистане, спелеологи продвигаются по лабиринту, который может оказаться «подземным Эверестом».
Текст: Марк Синнот Фото: Робби Шон
13 апреля 2017 в 18:59
4

«Не бойся, здесь нельзя заблудиться».

Слова Ларисы Поздняковой доносятся до меня из черной тьмы бесконечной, как кажется, пещеры. Лариса словно читает мои мысли: сейчас единственное, о чем я могу думать, — как не потеряться в полутора километрах от входа. Последние несколько часов я изо всех сил старался поспевать за Ларисой, которая вела меня все глубже в холодный подземный мир Темной Звезды.

Позднякова, больше 30 лет исследующая Уральские горы, с легкостью пробирается по нашему петляющему маршруту, а такому новичку, как я, остается только не отставать и не останавливаться слишком часто, надеясь отдышаться. Холодная тьма поглощает свет наших налобных фонариков — на вытянутую руку ничего не видно, и приходится вслепую преодолевать сотни метров, держась за жесткие, покрытые грязью веревки, которые ведут нас через множество проходов.

Эти проходы уже отмечены на картах, но, по мере того как мы ползем по петляющим коридорам вверх и вниз, прижимаясь к стенам, замерзшая грязь и липкий гравий под ногами окончательно сбивают меня с толку, и я перестаю понимать, где мы находимся. Мой опыт альпинизма и горных путешествий совсем не помогает ориентироваться под землей. Я привык к опасным маршрутам, но под землей бумажные карты зачастую бесполезны, GPS не работает, да и звезды здесь не помогут. И, несмотря на уверения Ларисы, я знаю, что в одиночку из этого зловещего лабиринта мне не выбраться.

Нагнав наконец свою спутницу, я в свете фонарика увидел расстилающуюся перед нами гладь воды — это было одно из многих подземных озер Темной Звезды. Лариса цепляет поясной ремень к шероховатому тросу, закрепленному на скале над нами.

Трос тянется над озером, а другой его конец исчезает в темноте. Он выполняет роль троллейной трассы, переправляя спелеологов через это суровое озеро, слишком холодное, чтобы переплыть его без специального плавательного костюма.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№163, апрель 2017).
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