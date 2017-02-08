  • Yun-niu: косметика из Поднебесной
    Фото: qicosmetics.com
  • Yun-niu: косметика из Поднебесной
    Фото: qicosmetics.com
  • Yun-niu: косметика из Поднебесной
    Фото: qicosmetics.com
Калейдоскоп

Yun-niu: косметика из Поднебесной

Климат китайской провинции Юньнань позволяет выращивать здесь чай, алоэ и кустовую розу — растения, известные своими целебными свойствами.
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8 февраля 2017 в 16:45
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Область на югo-западе Китая носит имя Юньнань, что в переводе означает «Облачный Юг». По-китайски ёмкое название отражает сущность провинции, которая расположилась у самых рубежей Тибетского нагорья. Вершины местных гор достигают 5000 метров и подчас теряются в облачной дымке. Один из местных пиков высотой 5596 метров именуется Снежной горой нефритового дракона, на местном наречии — Юйлунсюэшань. Его вершину покрывает ледник (самый южный в северном полушарии), а мимо подножия несет воды река Янцзы.

В этом месте речное русло проходит по дну глубокого каньона, восточный край которого образует склон Юйлунсюэшань. Каньон называется Ущельем Прыгающего тигра. Китайская легенда рассказывает о том, как он получил свое имя: однажды дикий тигр, убегая от охотников, перепрыгнул реку, а его преследователи не смогли найти переправу через поток шириной в 30 метров.

  • Yun-niu: косметика из Поднебесной
    Фото: GothPhil

По этому ущелью проходит граница одного из уездов провинции, который 2001 года именуется Шангри-Ла. Местные власти нарекли ввереный им регион в честь страны, упомянутой писателем Джеймсом Хилтоном в книге «Потерянный горизонт». Китайцы переименовали регион с тем, чтобы повысить его привлекательность в глазах туристов. Расчет оказался верным: год от года сюда прибывают путешественники. Одна из основных достопримечательностей здесь — буддистский монастырь XVII века Гандан Сумцелинг, напоминающий Дворец Потала, бывшую резиденцию делай-ламы.

  • Yun-niu: косметика из Поднебесной
    Фото: Buster&Bubby / Flickr.com

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