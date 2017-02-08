Yun-niu: косметика из Поднебесной
Область на югo-западе Китая носит имя Юньнань, что в переводе означает «Облачный Юг». По-китайски ёмкое название отражает сущность провинции, которая расположилась у самых рубежей Тибетского нагорья. Вершины местных гор достигают 5000 метров и подчас теряются в облачной дымке. Один из местных пиков высотой 5596 метров именуется Снежной горой нефритового дракона, на местном наречии — Юйлунсюэшань. Его вершину покрывает ледник (самый южный в северном полушарии), а мимо подножия несет воды река Янцзы.
В этом месте речное русло проходит по дну глубокого каньона, восточный край которого образует склон Юйлунсюэшань. Каньон называется Ущельем Прыгающего тигра. Китайская легенда рассказывает о том, как он получил свое имя: однажды дикий тигр, убегая от охотников, перепрыгнул реку, а его преследователи не смогли найти переправу через поток шириной в 30 метров.
По этому ущелью проходит граница одного из уездов провинции, который 2001 года именуется Шангри-Ла. Местные власти нарекли ввереный им регион в честь страны, упомянутой писателем Джеймсом Хилтоном в книге «Потерянный горизонт». Китайцы переименовали регион с тем, чтобы повысить его привлекательность в глазах туристов. Расчет оказался верным: год от года сюда прибывают путешественники. Одна из основных достопримечательностей здесь — буддистский монастырь XVII века Гандан Сумцелинг, напоминающий Дворец Потала, бывшую резиденцию делай-ламы.
На склонах Ущелья Прыгающего тигра зеленеют террасы: здесь выращивают рис и кукурузу. Вообще климат в Юньнани, разнящийся от умеренного к тропическому, идеально подходит для самых разных сельскохозяйственных культур: от сахарного тростника до табака и чая (местные сорта пуэра поставляются в страны всех частей света). Кроме того, на экспорт идут выращенные здесь розовые и лавандовые цветы, а также листья алоэ вера.
К слову, наряду с Центральной Америкой и Доминиканой, Юньнань является крупнейшим производителем и поставщиком листьев алоэ вера, что дает местной косметической компании Yun-niu уникальную возможность использовать их в собственном производстве.
Листья чайного дерева и алоэ вера, а также цветочные лепестки находят свое применение в кулинарии и косметической сфере. В частности, они стали основными ингредиентами косметических средств Yun-niu — популярного китайского бренда органической косметики, создаваемой в провинции Юньнань.
Масло чайного дерева — мощный природный антисептик. Применение этого масла станет отличной профилактикой от вирусных и микробных инфекций. Его можно наносить непосредственно на кожу, а можно использовать как компонент масок или ванн.
Розовое и лавандовое масла — эффективные средства для ухода за сухой и чувствительной кожей.
Масло Ши добывают из плодов африканского сального дерева каритэ. В его состав входят неомыляемые жиры, которые придают ему регенерирующие и антиокислительные свойства. Нанесенное на кожу, оно смягчает ее и помогает отражать ультрафиолетовое излучение. Аналогичную роль исполняет каприлик — фракция кокосового масла.
Компоненты, содержащиеся в соке алоэ вера, увлажняют кожу и замедляют ее старение. Его можно применять в качестве противовоспалительного и заживляющего средства.
Узнать больше о косметике Yun-Niu можно на официальном сайте компании.