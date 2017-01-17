  • Petite Polly Baker: сделано с любовью
  • Petite Polly Baker: сделано с любовью
  • Petite Polly Baker: сделано с любовью
Калейдоскоп

Petite Polly Baker: сделано с любовью

Мастера кондитерской лавки Ирины Лукшайтис создают вкуснейшие домашние десерты, которые затем отправляются в разные уголки Москвы и Подмосковья.
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17 января 2017 в 14:59
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Визитная карточка лавки — вручную изготовленные торты и кексы. В ход идут ингредиенты самого высокого качества. Кроме того, в отличие от цехов крупных кондитерских фабрик, на кухне Petite Polly Baker не используют консервантов, промышленных загустителей и усилителей вкуса.

  • Petite Polly Baker: сделано с любовью

Кондитеры лавки хранят еще один секрет: в нежном и легком креме, который украшает торты, нет ни грамма сливочного масла или маргарина. Вкусные, легкие и полезные десерты Petite Polly Baker получили признание людей, придерживающихся правильного питания, а также кормящих мам и детей всех возрастов.

У небольшого семейного предприятия достаточно широкий ассортимент. Подробнее ознакомиться с ним можно, например, на странице кондитерской в Instagram.

  • Petite Polly Baker: сделано с любовью

Petite Polly Baker регулярно обслуживает всевозможные мероприятия и выставки, свадебные торжества и детские праздники. Кроме того, с недавних пор основательница лавки Ирина Лукшайтис проводит мастер-классы для тех, кто хочет научится делать красивые и полезные торты дома.

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