Petite Polly Baker: сделано с любовью
Визитная карточка лавки — вручную изготовленные торты и кексы. В ход идут ингредиенты самого высокого качества. Кроме того, в отличие от цехов крупных кондитерских фабрик, на кухне Petite Polly Baker не используют консервантов, промышленных загустителей и усилителей вкуса.
Кондитеры лавки хранят еще один секрет: в нежном и легком креме, который украшает торты, нет ни грамма сливочного масла или маргарина. Вкусные, легкие и полезные десерты Petite Polly Baker получили признание людей, придерживающихся правильного питания, а также кормящих мам и детей всех возрастов.
У небольшого семейного предприятия достаточно широкий ассортимент. Подробнее ознакомиться с ним можно, например, на странице кондитерской в Instagram.
Petite Polly Baker регулярно обслуживает всевозможные мероприятия и выставки, свадебные торжества и детские праздники. Кроме того, с недавних пор основательница лавки Ирина Лукшайтис проводит мастер-классы для тех, кто хочет научится делать красивые и полезные торты дома.