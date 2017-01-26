Команда 4sides: на все четыре стороны!
Команда 4sides появилась в 2012 году, после того как ее участники вернулись из первой самостоятельной поездки в Финляндию. Как оказалось, организовать новогодний выезд в Европу на 15 человек для них не составляет труда, а среднего английского вполне хватает для общения с местными. Именно тогда Влад, Саша, Глеб и Костя решили поставить жирный крест на пакетных турах, программах all-inclusive и коммерческих экскурсиях. Отказаться решили и от еще одного атрибута путешествий — огромных чемоданов с «самым необходимым». Конечно, их можно было бы сменить на чемоданы поменьше или дорожные сумки, но друзья пошли еще дальше: они отказались от багажа вообще. Взяв документы, немного денег и телефоны, они отправились в путешествие. За 18 дней ребята посетили 5 стран, запечатлев приключения в 40-минутном документальном фильме Naked eye.
За европейским туром последовала экспедиция по юго-восточной Азии, во время которой друзья опробовали новый формат повествования — Приключения в реальном времени (RTA — Real Time Adventure). Все происходящее снималось и монтировалось непосредственно в путешествии, так что подписчики их канала на YouTube легко могли следить за ходом экспедиции. Девять эпизодов получили общий заголовок «Дизентерийный вояж».Балканский синдром». Последней на сегодняшний день экспедицией стала «Индотификация», в которой трип-квартет 4sides показал жизнь невероятно красочной страны — Индии, с ее бытом, огромным количеством достопримечательностей и зажигательными индийскими танцами в лучших традициях Болливуда. 4sides оказывает услуги коммерческой фото- и видеосъемки целому ряду известных компаний.
И конечно, не за горами новое путешествие! «Куда? Пока не знаем… — признаются ребята. — На все четыре стороны!»