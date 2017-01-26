  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
  • Команда 4sides: на все четыре стороны!
    Фото: 4sides
Калейдоскоп

Команда 4sides: на все четыре стороны!

Однажды это крылатое выражение вдохновило четверых друзей на совместное путешествие. Едва ли они догадывались, что всего несколько лет спустя станут популярными видеоблогерами и профессиональными операторами.
Промо
26 января 2017 в 13:44
113

Команда 4sides появилась в 2012 году, после того как ее участники вернулись из первой самостоятельной поездки в Финляндию. Как оказалось, организовать новогодний выезд в Европу на 15 человек для них не составляет труда, а среднего английского вполне хватает для общения с местными. Именно тогда Влад, Саша, Глеб и Костя решили поставить жирный крест на пакетных турах, программах all-inclusive и коммерческих экскурсиях. Отказаться решили и от еще одного атрибута путешествий — огромных чемоданов с «самым необходимым». Конечно, их можно было бы сменить на чемоданы поменьше или дорожные сумки, но друзья пошли еще дальше: они отказались от багажа вообще. Взяв документы, немного денег и телефоны, они отправились в путешествие. За 18 дней ребята посетили 5 стран, запечатлев приключения в 40-минутном документальном фильме Naked eye.

Читать далее

Тоже интересно

Необычные способы заработать в кругосветном путешествии

Обсудить
СМИ2
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина (фото)
Тоже интересно
Новая Зеландия: лучшее путешествие в жизни
Новая Зеландия: лучшее путешествие в жизни
Инопланетные советские автобусные остановки
Инопланетные советские автобусные остановки