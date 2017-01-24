Спа на Шри-Ланке
Спа-центр отеля Sun Aqua Pasikudah — для тех, кто нуждается в отдыхе и покое.
Промо
24 января 2017 в 18:01
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Местные мастера верны традиционным индийским методикам массажа и ароматерапии, но и не пренебрегают новыми достижениями косметологов. На полках спа-центра внимательный посетитель заметит не только всевозможные аюрведические масла и настойки, но и французские кремы и скрабы.
Свежеприготовленный изумрудный настой сенча с ароматом свежескошенной травы, эфирные масла иланг-иланга и сандала, эссенции арники, мяты, бергамота и лаванды — в коллекции массажеров есть все необходимое. Расслабьтесь, прислушиваясь к звукам прибоя и мягким шорохам пальмовых крон.
Предварить или, наоборот, завершить сеанс массажа можно в местной сауне или прохладном бассейне. Подходящей альтернативой станет медитация в соседнем зале или чашка чая в Hideaway Spa Dining.