Архитектурное освещение: как все устроено
Свет привлекает, влияет на сознание, создает позитивные эмоции. Это отголоски инстинктов, выработавшихся в эпоху, когда люди пережидали длинные ночи у очага в пещерах или у костров во время охоты. Сегодня у человека нет нужны отпугивать диких зверей прорезающими тьму языками пламени, но свет по-прежнему ассоциируется с уютом.
Удачно подсвеченное здание ночью выглядит красиво, притягивает внимание. Подсветка, кроме эстетической функции, имеет еще и экономическую. Офисы, коммерческая недвижимость, штаб-квартиры компаний и здания госучреждений с качественным освещением будут привлекать больше внимания, даже в нерабочее — ночное время и могут стать «ночными достопримечательностями» города.
Люди поняли это довольно давно, когда электричество стало применяться повсеместно. Уже 100 лет назад в США при строительстве небоскребов Манхэттена архитекторы соревновались между собой не только в высоте построенных зданий, но и в качестве освещения. Вскоре идеи распространились по всем штатам. Разрушенная войной Европа оживилась позже, в начале 60-х годов прошлого века. В СССР освещение применялось для освещения башен Кремля еще в начале ХХ века. Позже, в связи с революцией и войной, подсветка была забыта, и вернулась в большие и малые города лишь в 30-х годах прошлого века, подчеркивая монументальную сталинскую архитектуру.
Сейчас созданием освещения занимаются специализированные компании. Рассказать о том, как это устроено, мы попросили специалистов 500LUX, реализовавших свыше 100 проектов для крупнейших государственных и частных организаций в Москве и других городах России.
Процесс внедрения архитектурно-художественного освещения разбит на несколько этапов. Прежде всего собирается информация, необходимая для формирования концепции: история объекта, расположенной в нем компании, основные задачи освещения, снимаются замеры и сверяется документация, создается ТЗ и смета, подбирается оборудование. Важно, чтобы проект соответствовал нормам СНиП 23−05−95 «Естественное и искусственное освещение».
В зависимости от места расположения объекта, может понадобиться утверждение проекта на художественном совете в Москомархитектуре. Всеми вопросами по согласованию, в случае необходимости, берут на себя специалисты ГК 500LUX.
После подготовительного этапа и согласований проводится поставка и монтаж оборудования. Обычно компания, монтирующая подсветку, в дальнейшем занимается ее обслуживанием.
Узнайте больше об архитектурном освещении на официальном сайте 500LUX.