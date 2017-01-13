Sun Aqua Vilu Reef: мальдивское меню
В ресторане при отеле подают, пожалуй, лучшую пиццу на всем острове. В ход идут только самые свежие ингредиенты: паста из спелых помидоров, сладкая мякоть выращенных на острове ананасов, вручную замешанное тесто и нежная моцарелла.
Поужинать можно в «Тhe Well Done». Займите один из столиков на пляже и приготовьтесь насладиться свежими морепродуктами и сочными рыбными стейками. Дожидаясь заказа, наблюдайте за солнечным диском, медленно опускающимся в океан, пока вечерний бриз легко колышет ветви пальм.
Если вам захочется уединения, работники отеля помогут сервировать ужин на террасе вашей виллы или просто в укромном уголке острова. Колеблющиеся огоньки свечей, загадочно мерцающий планктон и россыпи звезд на небе сделают вашу вечернюю трапезу незабываемой.
На завтрак в «The Aqua» подают свежую выпечку, соки и смузи из тропических фруктов, и самые разные горячие блюда: от хорошо знакомой яичницы до национального кушанья мас хуни.
В любое время дня бармены Pool Bar готовы радовать постояльцев тропическими шейками или безалкогольными освежающими коктейлями.
Солнечные мальдивские дни располагают к неге и покою. Откиньтесь в шезлонге и расслабьтесь. Нет нужды подходить к стойке, чтобы сделать заказ: коктейль вам принесет официант.