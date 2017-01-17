Cake Fabrique: вкусно и красиво
Торт — непременный атрибут праздничного стола. Хорошо известны традиции, связанные с этим блюдом. Именинник, например, загадывает желание, задувая свечки на торте, а жених и невеста должны вместе отрезать первый кусок от свадебного пирога.
В кондитерской Cake Fabrique считают, что такой важный элемент застолья должен быть не только вкусным, но и красивым. Вот уже четвертый год мастера компании создают десерты, способные претендовать на статус произведения искусства.
Cake Fabrique открылась при петербургском ресторане в 2014 году. Кондитерская быстро обзавелась собственными клиентами и стала самостоятельной компанией.
Спустя два года начала работу московская Cake Fabrique. Новый цех расположился в столичном бизнес-центре «Верейская Плаза». Его особенность — прозрачные стены, сквозь которые посетители могут наблюдать за работой мастеров.
В Cake Fabrique не используют полуфабрикатов и заготовок, поэтому заказывать торт весом более 10 кг нужно минимум за сутки. Однако, если время не терпит, местные кондитеры могут приготовить небольшие торты (до 5 кг) за несколько часов.
Получив заказ, менеджер компании обсудит с клиентом все тонкости, касающееся будущего десерта: его размеры, оформление и начинку. При необходимости, в рецепт можно внести правки, заменив, скажем, сахар стевией или сиропом топинамбура, а вместо обычной муки использовать безглютеновую.
Сотрудники компании достявят готовый торт по столице и Подмосковью. Холодильная камера, установленная в кузове, гарантирует, что заказ доберется до получателя в целости. К примеру, жарким летом минувшего года компания успешно доставила более 100 заказов.
На счету кондитеров Cake Fabrique более 200 свадебных тортов, несколько тортов высотой более 1 метра, крупный заказ в 800 пряников, предназначенных в подарок клиентам компании-грузоперевозчика.
Ознакомиться с ассортиментом кондитерской и оформить заказ можно на официальном сайте.