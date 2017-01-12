  • Подводные сокровища Цейлона
    Фото: N / Flickr.com
  • Подводные сокровища Цейлона
    Фото: Kenny Mitchell / Flickr.com
Калейдоскоп

Подводные сокровища Цейлона

Отель Sun Aqua Pasikudah расположен на восточном побережье Шри-Ланки — регионе, который пользуется особой популярностью у дайверов.
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12 января 2017 в 16:07
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Слово «Шри-Ланка» вызывает в памяти привычный набор ассоциаций: чайные плантации, прогулки на слонах и окруженные пальмами песчаные пляжи. Однако не все сокровища острова можно найти на суше: их значительная часть скрыта под теплыми океанскими волнами. Чтобы увидеть их, нужно вооружиться дыхательной трубкой или аквалангом.

  • Подводные сокровища Цейлона
    Фото: Eric / Flickr.com

Дайверы со всего света стекаются на восточное побережье Цейлона: их манят останки затонувших кораблей и окрашенные во все цвета радуги коралловые рифы. Большинство из местных красот расположены на небольшой глубине, поэтому до них могут добраться даже начинающие дайверы. Кстати, всю необходимую экипировку дайвинг-центре неподалеку от отеля.

  • Подводные сокровища Цейлона

Условия в этом регионе Индийского океана идеально подходят для роста кораллов, однако обилие туристов может пагубно отразиться на экологии рифа. Памятуя об этом, специалисты NARA — ланкийского Национального агентства по исследованию и использованию морских ресурсов — предложили присвоить бухте Пасикуда статус особо охраняемой территории.

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