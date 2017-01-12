Подводные сокровища Цейлона
Слово «Шри-Ланка» вызывает в памяти привычный набор ассоциаций: чайные плантации, прогулки на слонах и окруженные пальмами песчаные пляжи. Однако не все сокровища острова можно найти на суше: их значительная часть скрыта под теплыми океанскими волнами. Чтобы увидеть их, нужно вооружиться дыхательной трубкой или аквалангом.
Дайверы со всего света стекаются на восточное побережье Цейлона: их манят останки затонувших кораблей и окрашенные во все цвета радуги коралловые рифы. Большинство из местных красот расположены на небольшой глубине, поэтому до них могут добраться даже начинающие дайверы. Кстати, всю необходимую экипировку дайвинг-центре неподалеку от отеля.
Условия в этом регионе Индийского океана идеально подходят для роста кораллов, однако обилие туристов может пагубно отразиться на экологии рифа. Памятуя об этом, специалисты NARA — ланкийского Национального агентства по исследованию и использованию морских ресурсов — предложили присвоить бухте Пасикуда статус особо охраняемой территории.