Экологичный отдых в Kuramathi Island Resort
Экоцентр в отеле Kuramathi начал работу в 1999 году. В ведении специалистов центра — коралловые «сады» поблизости от острова. Команда занимается уборкой морского дна, патрулирует окрестности, ведет круглогодичный мониторинг температуры воды и наблюдает за рифом и его обитателями.
Кроме того, сотрудники Экоцентра рассказывают постояльцам отеля, как совершать погружения, не нанося ущерба хрупкой экосистеме рифа. Перед тем, как отправиться на подводную экскурсию, ныряльщики должны ознакомиться с картой, на которую нанесены подходящие для снорклинга и дайвинга места. Заблудиться среди кораллов не получится: все маршруты отмечены буйками. Эти меры необходимы, чтобы сохранить рифы от разрушения.
Экологическая политика Kuramathi island Resort касается и рыболовов: сфотографировавшись с трофеем, они обязаны отпустить улов.
Больше узнать о морских обитателях можно в выставочных залах Экоцентра: здесь регулярно проходят лекции и экскурсии на английском и немецком языках. Кроме регулярной экспозиции, к услугам посетителей — два интерактивных монитора и книжный уголок.
Для самых любознательных постояльцев и их детей Экоцентр проводит лекции и семинары. Например, по понедельникам здесь можно узнать о рыбах, обитающих в районе архипелага, а по средам пытливые исследователи отправляются на экскурсию по острову. Гид рассказывает группе, о лечебных свойствах местных растений, какие из них можно употреблять в пищу, а какие — редки и заслуживают самого бережного отношения.