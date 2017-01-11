  • Рисунки на стене: oт палеолита к современности
    Фото: Shelby Steward
  • Рисунки на стене: oт палеолита к современности
    Фото: Jim Denham
Калейдоскоп

Рисунки на стене: oт палеолита к современности

Грифельные доски — обычная деталь школьного класса или кафе. NG Россия вспоминает об истоках настенной графики.
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11 января 2017 в 16:52
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В 1879 году археолог-любитель Марселино де Саутуола отправился в пещеру Альтамира на севере Испании. Компанию ему составила восьмилетняя дочь Мария. Исследователь рассчитывал найти в пещере следы первобытного человека, однако девочка оказалась удачливее отца: именно она заметила изображения туров на каменных сводах.

«Папа, гляди, волы!» — крикнула Мария, увидев рисунки.

Рисунки в Альтамире — не самые древние памятники древней живописи: они принадлежат к Мадленской культуре (15−8 тыс. лет до н. э.), в то время как самые ранние из наскальных рисунков были созданы примерно за 38 000 лет до Рождества Христова.

  • Рисунки на стене: oт палеолита к современности
    Один из рисунков в пещере Альтамира. Фото: jacinta lluch valero

Зародившись тысячелетия назад, техника рисунка и письма продолжала развиваться. Писчими материалами в разные эпохи становились восковые таблички, спрессованные стебли осоки — папирус, пергамент (специально обработанная кожа), береста и бумага. В XXI веке делопроизводство и творчество перекочевало на экраны компьютеров и планшетов, однако простые и знакомые каждому меловые доски по-прежнему пользуются спросом. Сегодня их можно встретить не только в школах, но и в кафе, кинотеатрах, магазинах и библиотеках. Находят они применение и дома.

  • Рисунки на стене: oт палеолита к современности
    Фреска из Помпеи, 55 — 79 н.э. В руках у девушки — восковая табличка и стилос. Фото: wikimedia.org

В ассортименте петербургской компании ChalkBoards — всевозможные доски самых разных форм и размеров. Грифельные наклейки для банок и контейнеров, магнитные накладки на холодильник, компактные настольные таблички и широкие настенные доски — с каталогом можно ознакомиться в интернет-магазине ChalkBoards или в демонстрационном зале в центре Санкт-Петербурга.

Среди клиентов компании — рекламные и дизайнерские организации, преподаватели и люди творческих профессий. В числе предоставляемых услуг — изготовление заказов по индивидуальному проекту и доставка продукции в любые регионы в пределах России и СНГ. Кроме того, в команду ChalkBoards входят художники-каллиграфы, которые могут на заказ расписать стену торгового зала или, например, выставочной комнаты.

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