Рисунки на стене: oт палеолита к современности
В 1879 году археолог-любитель Марселино де Саутуола отправился в пещеру Альтамира на севере Испании. Компанию ему составила восьмилетняя дочь Мария. Исследователь рассчитывал найти в пещере следы первобытного человека, однако девочка оказалась удачливее отца: именно она заметила изображения туров на каменных сводах.
«Папа, гляди, волы!» — крикнула Мария, увидев рисунки.
Рисунки в Альтамире — не самые древние памятники древней живописи: они принадлежат к Мадленской культуре (15−8 тыс. лет до н. э.), в то время как самые ранние из наскальных рисунков были созданы примерно за 38 000 лет до Рождества Христова.
Зародившись тысячелетия назад, техника рисунка и письма продолжала развиваться. Писчими материалами в разные эпохи становились восковые таблички, спрессованные стебли осоки — папирус, пергамент (специально обработанная кожа), береста и бумага. В XXI веке делопроизводство и творчество перекочевало на экраны компьютеров и планшетов, однако простые и знакомые каждому меловые доски по-прежнему пользуются спросом. Сегодня их можно встретить не только в школах, но и в кафе, кинотеатрах, магазинах и библиотеках. Находят они применение и дома.
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