Мальдивские экскурсии от Sun Aqua Vilu Reef
Недалеко от отеля расположены две деревушки Мииду и Бандиду. Здесь можно познакомиться с бытом островитян, осмотреть местную школу, электростанцию и мечеть.
Экскурсия займет полдня, но ее можно дополнить поездкой на соседний остров, где находятся плантации. Гостеприимные фермеры будут рады пригласить туристов на ланч под кронами пальм. Остаток дня можно провести на пляже, принимая солнечные ванны или занимаясь подводным плаванием.
Если вам захочется уединения, попросите работников отеля доставить вас на один из необитаемых островков архипелага. Здесь, вдали ото всех, можно провести несколько часов или пару дней (из отеля вам доставят все необходимое).
Тем, кто предпочитает активный отдых, отель предлагает совершить морской круиз; отдыхающим составят компанию дельфины, резвящихся в кильватере. Лодка может сделать остановки возле одного из рифов, где можно нырнуть с дыхательной трубкой и понаблюдать за обитателями подводного царства: орляковыми скатами, огромной рыбой-наполеоном, акулами и черепахами.
Любители порыбачить могут остаться здесь на несколько часов, пробуя в деле спиннинг или леску с крючком — нехитрую снасть, которой пользуются мальдивцы.
Полуденная жара и яркое солнце может помешать рыбакам, поэтому поездку к рифу стоит наметить на утро или вечер. Красивейшие рассветы и закаты дополнят удовольствие от рыбалки (завтрак или ужин подадут прямо на борту).
В окрестностях Sun Aqua Vilu Reef рыбаки могут добыть ценные трофеи, вроде луциана, барракуды, групера, рыбы-парусника или колючей пеламины. Работники отеля возьмутся приготовить ваш улов и сервировать его в одном из ресторанов отеля — «The Aqua» или «Well Done».
Отправляясь в тур по окрестным селениям, не забудьте репеллент против насекомых, а если вы предпочитаете морскую прогулку, захватите крем от солнца и снаряжение для снорклинга.
С собой на экскурсию можно взять детей: до двух лет — бесплатно, а подросткам до 12 лет отель предоставляет скидку в 50%. Точные расценки можно узнать на сайте отеля.