Калейдоскоп

«Сибирское здоровье» поможет провести Универсиаду в Красноярске

Kомпания «Сибирское здоровье» стала официальным спонсором XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.
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1 февраля 2017 в 18:07
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  • «Сибирское здоровье» поможет провести Универсиаду в Красноярске

Подписание спонсорского соглашения состоялось в Красноярске 26 декабря 2016 года.

«Наши продукты помогут спортсменам преодолеть все те препятствия, которые будут ждать их в нашей суровой, красивой Сибири» Президент корпорации «Сибирское здоровье» Татьяна Гороховская

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