«Сибирское здоровье» поможет провести Универсиаду в Красноярске
Подписание спонсорского соглашения состоялось в Красноярске 26 декабря 2016 года.
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«Наши продукты помогут спортсменам преодолеть все те препятствия, которые будут ждать их в нашей суровой, красивой Сибири» Президент корпорации «Сибирское здоровье» Татьяна Гороховская
Спонсор категории «Обогащенные продукты питания» был выбран на конкурсной основе. Как пояснил руководитель исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, ключевым критерием при выборе компании-партнера был объем ресурсов, который она готова вложить в проведение Универсиады. «Мы реализуем большую маркетинговую программу и привлекаем большое количество партнеров, чтобы можно было, с одной стороны, привлечь дополнительные ресурсы для подготовки к играм и разгрузить бюджетную составляющую, а с другой стороны — чтобы благодаря играм ряд компаний, в первую очередь сибирских, получили продвижение на мировые рынки», — подчеркнул Уразов. XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Это крупнейшее спортивное событие, которое объединит молодых студентов-спортсменов из 50 стран, 280 000 гостей и 1,5 млрд телезрителей.официальном сайте Универсиады. Корпорация «Сибирское здоровье», основанная в 1996 году, специализируется на производстве косметики и продуктов питания. Продукция компании продается в странах Европы и СНГ, а также в США, Индии, Вьетнаме и Мексике. Все товары сертифицированы в соответствии с международными стандартами GMP и ISO. Познакомиться с ассортиментом компании можно на официальном сайте компании «Сибирское здоровье».