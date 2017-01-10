  • Сыграть в кино
  • Сыграть в кино
Калейдоскоп

Сыграть в кино

Погрузиться в волшебные миры Толкина и Роулинг, сбежать из тюрьмы Шоушенк или исследовать паранормальные явления вместе с братьями Винчестер — выбор за вами.
10 января 2017 в 15:53
40

Гости «Киноквеста» смогут на целый час перенестись в мир любимого фильма или сериала. Им придется проявить смекалку, чтобы решить все загадки, оставленные в комнате, и выйти из нее на свободу. Организаторы предлагают клиентам на выбор несколько сюжетов.

  • Сыграть в кино

Гарри Поттер: Дары смерти

Дети, облачённые в мантии факультетов, отправляются в школу магии Хогвартс. Здесь они выучат заклинания, получат собственные волшебные палочки, исследуют множество тайных комнат и тайников и встретят опасного противника — лорда Волан Де Морта.

Если в квесте одновременно принимают участие шестеро или более человек, игра развивается по специальному сценарию: дети делятся на две команды — два факультета. Волшебная Шляпа случайным образом распределяет участников, и те приступают к игре.

  • Сыграть в кино

Властелин колец: Путешествие

Дети получают Кольцо Всевластия, которое они должны пронести через множество испытаний в сопровождении волшебника-аниматора. Им предстоит посетить город эльфов и изучить эльфийские цифры и руны, пройти лабиринт гномов, разгадать тайну ночных эльфов, преодолеть болота мертвецов, победить коварного паука и, наконец, уничтожить Кольцо в недрах Огненной Горы.

Квест станет гораздо интереснее, если участников будет сопровождать ведущий: при необходимости он будет давать игрокам подсказки, не нарушая, впрочем, интриги квеста.

  • Сыграть в кино

Побег из Шоушенка

В этом квесте вы — Энди Дюфрейн, приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в знаменитой тюрьме строжайшего режима — Шоушенке. Вы невиновны, но обречены провести остаток своих дней в компании старика Брукса и «Графа Монте-Кристо». За всю историю тюрьмы из нее не сбежал ни один заключенный — но, может быть, получится у вас?

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