Сыграть в кино
Гости «Киноквеста» смогут на целый час перенестись в мир любимого фильма или сериала. Им придется проявить смекалку, чтобы решить все загадки, оставленные в комнате, и выйти из нее на свободу. Организаторы предлагают клиентам на выбор несколько сюжетов.
Гарри Поттер: Дары смерти
Дети, облачённые в мантии факультетов, отправляются в школу магии Хогвартс. Здесь они выучат заклинания, получат собственные волшебные палочки, исследуют множество тайных комнат и тайников и встретят опасного противника — лорда Волан Де Морта.
Если в квесте одновременно принимают участие шестеро или более человек, игра развивается по специальному сценарию: дети делятся на две команды — два факультета. Волшебная Шляпа случайным образом распределяет участников, и те приступают к игре.
Властелин колец: Путешествие
Дети получают Кольцо Всевластия, которое они должны пронести через множество испытаний в сопровождении волшебника-аниматора. Им предстоит посетить город эльфов и изучить эльфийские цифры и руны, пройти лабиринт гномов, разгадать тайну ночных эльфов, преодолеть болота мертвецов, победить коварного паука и, наконец, уничтожить Кольцо в недрах Огненной Горы.
Квест станет гораздо интереснее, если участников будет сопровождать ведущий: при необходимости он будет давать игрокам подсказки, не нарушая, впрочем, интриги квеста.
Побег из Шоушенка
В этом квесте вы — Энди Дюфрейн, приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в знаменитой тюрьме строжайшего режима — Шоушенке. Вы невиновны, но обречены провести остаток своих дней в компании старика Брукса и «Графа Монте-Кристо». За всю историю тюрьмы из нее не сбежал ни один заключенный — но, может быть, получится у вас?
Тайна Мерилин Монро Читать далее
Вы — команда спецагентов, разоблачивших взломщиков в «Уотергейт» и остановившая Карибский кризис! Отправляйтесь в 60-е, в Брентвуд (штат Калифорния) на расследование загадочной гибели Мерилин Монро. Вам предстоит тайком пробраться в дом знаменитой актрисы и разгадать тайну ее смерти до того, как приедет полиция за официальной версией.
Сверхъестественное
Расследуя очередное паранормальное явление, вы, вместе с братьями Сэмом и Дином Винчестерами, угодили в ловушку злых сил. Сможете ли вы спастись — большой вопрос, ведь судьба разделит вас, а из потустороннего мира нельзя выбраться самостоятельно. Впрочем, у вас будет шанс объединиться и спасти друг друга. Как? Это вам еще предстоит узнать.
Тематические комнаты «Киноквеста» отлично подойдут для корпоратива или веселого вечера в кругу друзей и домашних. Участники квестов могут принести с собой напитки и еду, пригласить ведущего и празднично оформить зону отдыха (впрочем, работники компании могут взять на себя все хлопоты по организации праздника).
Узнать о всех квестах компании и забронировать комнату можно на официальном сайте «Киноквеста».