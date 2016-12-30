Искусство готовить: кулинарная школа P.ro.stranstvo
У каждой хозяйки есть одно или несколько блюд, которые удаются ей лучше всего. Но с течением времени домашние и друзья привыкают к ним, а ведь так хочется их чем-то удивить! Если новый интересный рецепт можно найти в журнале или кулинарном сайте (где, кстати, часто бывают неточности в пропорциях), то освоить новые способы сервировки и подачи блюд бывает сложнее.
Вместо того чтобы методом проб и ошибок подбирать рецепт блюда, а затем ломать голову над тем, как его подать, стоит посетить мастер-класс опытных кулинаров в московской школе P.ro.stranstvo.
Здесь есть чему поучиться и любителям, и профессионалам: первые смогут перенять опыт у мастеров, а вторые почерпнут новые идеи для авторских блюд. Ученики школы сами выбирают тему курсов. На некоторых мастер-классах можно научиться готовить супы, на других, к примеру, — закуски. Время от времени занятия посвящаются сезонным овощам или фруктам.
В распоряжении учеников — всё необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые смелые кулинарные проекты под руководством знаменитых шеф-поваров Москвы.
Узнать расписание мастер-классов и записаться на занятие можно на сайте школы кулинарного искусства P.ro.stranstvo.