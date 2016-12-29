Mriya Resort & Spa открыл ледовый каток в 100 метрах от моря
Каток отеля Mriya Resort & Spa, открывшись 24 декабря 2016 года, стал самым большим на Крымском полуострове: искусственным льдом покрыта площадь в 1350 м².
Ледовая площадка, окруженная кипарисами, пальмами и зелеными лужайками, находится всего в 100 метрах от моря на месте закрытого до весны бассейна. Возле нее открылись пункт проката коньков и мастерская по ремонту и заточке.
Перевести дух после катания можно в зоне отдыха неподалеку. Если в запасе остались силы, стоит пройтись по праздничной ярмарке, расположенной по соседству: здесь можно найти новогодние сувениры и отведать согревающие пряные напитки.
Постояльцы отеля могут пользоваться катком бесплатно, всем остальным нужно будет приобрести билет, который действует целый день.
С наступлением теплого сезона каток закроется, однако стартуют другие акции отеля.
Mriya Resort & Spa предлагает постояльцам множество развлекательных программ: от экскурсий по Крыму до кулинарных мастер-классов. В стенах отеля круглый год работают фитнес-залы и СПА-центр, а местные конференц-залы отлично проходят для деловых встреч или праздничных мероприятий.
Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в 27 км от Ялты, открылся в 2014 году. Над проектом отеля работал британский архитектор сэр Норман Фостер, в портфолио которого входят стадион «Уэмбли», мост «Миллениум» в Лондоне и небоскреб «Торре Каха» в Мадриде.
В 2016 отель стал «Лучшим курортным комплексом Европы» и «Лучшим СПА отелем России» по версии World Travel Awards.
На территории отельного комплекса находятся 422 номера различных категорий, спортивные залы, бильярд и боулинг, 6 конференц-залов и 4 ресторана европейской, азиатской, средиземноморской и авторской кухни.
Забронировать номера или узнать о сезонных предложениях отеля можно на официальном сайте Mriya Resort & Spa.