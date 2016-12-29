  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Марокканский базар Фото: Juan Mercader / Flickr.com
  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Март в Париже Фото: Jack Amick / Flickr.com
  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Сванетия, Грузия Фото: Marco Fieber / Flickr.com
Калейдоскоп

Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом

Кулинарные фестивали, мастер-классы именитых шеф-поваров и походы по знаменитым ресторанам — в гастрономической одиссее от Chefshows by Novikov.
National Geographic Россия
29 декабря 2016 в 15:54
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Московская школа поваров Chefshows by Novikov приглашает ценителей кулинарного искусства в гастрономические туры по странам Европы. В программе на 2017 год — знаменитые кулинарные фестивали (Omnivore, Flemish food fest, Mad, Slow food), а также регионы, богатые гастрономическими традициями: Марокко, Грузия, Фарерские острова или ирландский город Голуэй.

Сезон путешествий откроет тур в Марокко в конце февраля. В марте кулинаров ждет весенний Париж и фестиваль Omnivore, в апреле — Лондон, а на майских праздниках — Барселона.

  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Лондон весной Фото: Stephen Archer / Flickr.com

Июньская поездка в Голландию приурочена ко «Дню флажков», знаменующего открытие рыболовного сезона. Кроме того, в первый месяц лета участники тура успеют побывать и на фламандском фестивале в Бельгии.

Те, кто отправится на июльские мастер-классы к шефу Анн-Софи Пик в Лионе, смогут застать сезон лаванды в Провансе. В середине лета состоится поездка на Фарерские острова (в программе — визит в копенгагенский ресторан Noma).

Главное гастрономические событие августа — симпозиум MAD, который пройдет в столице Дании под лозунгом «Приготовить лучшее блюдо не в ресторане, а у себя на кухне».

В сентябре школа организует поездку на международный фестиваль Terra Madre Salone del Gusto в Турине; его организует международное движение Slow Food, противопоставляющее себя вездесущему фастфуду.

  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Лавандовые поля в Провансе Фото: Adriaan Westra / Flickr.com

В том же месяце ценителям тонкой гастрономии стоит посетить фестиваль белого трюфеля в Альбе, а также фестиваль устриц в Ирландии.

В октябре состоится мероприятие San Sebastian Gastronomika, на котором можно попробовать блюда от лучших шефов мира (некоторые из поваров представляют кулинарные традиции Страны Басков).

На ноябрь школа планирует поездку в Грузию на старинный праздник сбора винограда Ртвели, а на декабрь — прогулки по рождественским ярмаркам в Вене.

  • Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
    Фарерские острова Фото: Alex Yurko

Каждый тур, созданный школой Chefshows by Novikov совместно с клубом путешествий Ulysse, — шанс познакомиться с новыми городами и регионами, именитыми шеф-поварами, кулинарными традициями разных стран и их жителями.

Tур длится от 3 до 5 дней; программы можно совмещать между собой.

На официальном сайте Chefshows by Novikov можно узнать детали предстоящих поездок, a связаться с организаторами можно по адресу school@chefshows.com.

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