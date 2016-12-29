Кулинарная школа Chefshows by Novikov: путешествия со вкусом
Московская школа поваров Chefshows by Novikov приглашает ценителей кулинарного искусства в гастрономические туры по странам Европы. В программе на 2017 год — знаменитые кулинарные фестивали (Omnivore, Flemish food fest, Mad, Slow food), а также регионы, богатые гастрономическими традициями: Марокко, Грузия, Фарерские острова или ирландский город Голуэй.
Сезон путешествий откроет тур в Марокко в конце февраля. В марте кулинаров ждет весенний Париж и фестиваль Omnivore, в апреле — Лондон, а на майских праздниках — Барселона.
Июньская поездка в Голландию приурочена ко «Дню флажков», знаменующего открытие рыболовного сезона. Кроме того, в первый месяц лета участники тура успеют побывать и на фламандском фестивале в Бельгии.
Те, кто отправится на июльские мастер-классы к шефу Анн-Софи Пик в Лионе, смогут застать сезон лаванды в Провансе. В середине лета состоится поездка на Фарерские острова (в программе — визит в копенгагенский ресторан Noma).
Главное гастрономические событие августа — симпозиум MAD, который пройдет в столице Дании под лозунгом «Приготовить лучшее блюдо не в ресторане, а у себя на кухне».
В сентябре школа организует поездку на международный фестиваль Terra Madre Salone del Gusto в Турине; его организует международное движение Slow Food, противопоставляющее себя вездесущему фастфуду.
В том же месяце ценителям тонкой гастрономии стоит посетить фестиваль белого трюфеля в Альбе, а также фестиваль устриц в Ирландии.
В октябре состоится мероприятие San Sebastian Gastronomika, на котором можно попробовать блюда от лучших шефов мира (некоторые из поваров представляют кулинарные традиции Страны Басков).
На ноябрь школа планирует поездку в Грузию на старинный праздник сбора винограда Ртвели, а на декабрь — прогулки по рождественским ярмаркам в Вене.
Каждый тур, созданный школой Chefshows by Novikov совместно с клубом путешествий Ulysse, — шанс познакомиться с новыми городами и регионами, именитыми шеф-поварами, кулинарными традициями разных стран и их жителями.
Tур длится от 3 до 5 дней; программы можно совмещать между собой.
На официальном сайте Chefshows by Novikov можно узнать детали предстоящих поездок, a связаться с организаторами можно по адресу school@chefshows.com.