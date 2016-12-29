  • Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»
  • Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»
  • Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»
Калейдоскоп

Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»

«Нарули» занимается реконструкцией и сохранением национальных сибирских танцев, нередко обогащая их современной хореографией.
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29 декабря 2016 в 12:37
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Ансамбль «Нарули» (в пер. с бурятского — «Солнечный») был основан в декабре 2013 года в Москве. Его участники занимаются возрождением и сохранением народных сибирских танцев, а также знакомят восточных европейцев с культурой и традициями коренных жителей Сибири.

Коллектив объединяет представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: чукчей, коряков, эвенов, эвенков, нанайцев, юкагиров, а также бурятов, якутов и тувинцев. Разнообразие национальных танцевальных традиций отражено в репертуаре ансамбля, который насчитывает более 15 номеров.

Интересно, что танцоры «Нарули» не только сохраняют фольклорное наследие, но и создают современные хореографические постановки на его основе.

  • Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»

Участники ансамбля часто выступают на всевозможных торжествах и развлекательных мероприятиях — в том числе и в качестве аниматоров и ведущих.

В списке услуг, который предоставляет «Нарули»:

• Встреча гостей;
• Танцы, песни, игра на варгане;
• Свадебная, обрядовая программа;
• Участие на выставках, презентациях;
• Гадание на моржовых костях, эвенских картах;
• Мастер-классы по танцу, игре на варгане, бубне, изготовлению кукол-оберегов;
• Аренда чума.

Больше узнать о деятельности ансамбля и связаться с его участниками можно на официальном сайте
или страничке Вконтакте.

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