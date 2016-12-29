Живая традиция: танцевальный ансамбль «Нарули»
Ансамбль «Нарули» (в пер. с бурятского — «Солнечный») был основан в декабре 2013 года в Москве. Его участники занимаются возрождением и сохранением народных сибирских танцев, а также знакомят восточных европейцев с культурой и традициями коренных жителей Сибири.
Коллектив объединяет представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: чукчей, коряков, эвенов, эвенков, нанайцев, юкагиров, а также бурятов, якутов и тувинцев. Разнообразие национальных танцевальных традиций отражено в репертуаре ансамбля, который насчитывает более 15 номеров.
Интересно, что танцоры «Нарули» не только сохраняют фольклорное наследие, но и создают современные хореографические постановки на его основе.
Участники ансамбля часто выступают на всевозможных торжествах и развлекательных мероприятиях — в том числе и в качестве аниматоров и ведущих.
В списке услуг, который предоставляет «Нарули»:
• Встреча гостей;
• Танцы, песни, игра на варгане;
• Свадебная, обрядовая программа;
• Участие на выставках, презентациях;
• Гадание на моржовых костях, эвенских картах;
• Мастер-классы по танцу, игре на варгане, бубне, изготовлению кукол-оберегов;
• Аренда чума.
Больше узнать о деятельности ансамбля и связаться с его участниками можно на официальном сайте
или страничке Вконтакте.