Умная очистка воздуха от Panasonic
Передняя панель устройства выполнена из золотистого акрила, который внешне неотличим от стекла, но отличается прочностью. В ее верхней части размещается скрытый дисплей с LED-подсветкой, индикаторами и сенсорными кнопками управления.
Модель оснащена многоступенчатой системой фильтрации.
• Специальный фильтр грубой очистки предназначен для удаления крупных частиц пыли и шерсти домашних животных.
• На стадии антибактериальной очистки нейтрализуются аллергены и удаляются споры плесени и грибка. За восемь часов работы очиститель уничтожает 88% пыльцевых аллергенов и 99% болезнетворных бактерий, содержащихся в помещении.
• Антиформальдегидный фильтр очищает воздух от высокотоксичных формальдегидных соединений, выделяемых мебелью, краской и ламинатом, а угольный дезодорирующий фильтр эффективно борется с неприятными запахами: смогом, табачным дымом и запахами животных.
• Водяной фильтр мельничного типа одновременно «моет» и увлажняет воздух.
Устройство может подстраивать работу под распорядок дня своих хозяев: интеллектуальная система Econavy анализирует количество людей в помещении, степень загрязненности воздуха и уровень освещенности, автоматически подбирая нужный режим работы.
Очиститель работает совершенно бесшумно, что позволяет использовать его, например, в спальне или рабочем кабинете.
Корпорация Panasonic занимается проектированием и изготовлением электронных технологий для дома, промышленного сектора, транспорта и для различных устройств персонального пользования. Компания, основанная в 1918, сегодня объединяет более 500 предприятий по всему миру.
Приобрести комплексы для очистки и увлажнения воздуха от Panasonic можно в фирменном интернет-магазине.