На поезде за рубеж
Из России поездом можно добраться до Франции, Германии, Чехии, Финляндии, а также Китая и стран Азии. Есть маршруты, которые проходят через несколько европейских городов — например, отправляясь из Москвы в Ниццу, вы побываете в Минске, Варшаве, Вене, Вероне и Милане. Правда, остановки в каждом их этих пунктов короткие, всего по 15−30 минут.
Цена билетов на поезд, как и на самолет, зависит от нескольких факторов. Сайт Anywayanyday дает советы, как сэкономить на поездке.
1. Чем раньше вы покупаете билет, тем он дешевле. Билеты на большинство российских поездов дальнего следования поступают в продажу за 45 суток до отправления, а в Европу — за 60 суток.
2. Практика показывает, что самая высокая цена билетов вечером в пятницу и в воскресенье; в будни спрос меньше, поэтому и стоимость билетов ниже.
3. Билеты на скорый поезд стоят дороже. Если разница в несколько часов для вас несущественна, берите билет на пассажирский.
4. Верхние полки в купе дешевле на 10−20%.
5. Выбирая поезд, обратите внимание на его номер: фирменные составы РЖД обозначаются двузначным числом в пределах от 1 до 99. В вагонах этих поездов путешествовать удобнее, чем в старых составах.
6. Цена билетов зависит от сезона. Например, в 2017 году летняя поездка обойдется на 20% дороже базовой стоимости, а путешествия в мае — на 10% дешевле.
Подобрать и приобрести билеты можно на сайте Anywayanyday.