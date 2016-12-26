Калейдоскоп

На поезде за рубеж

Сайт Anywayanyday дает советы тем, кто предпочитает путешествовать по железной дороге.
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26 декабря 2016 в 12:59
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  • На поезде за рубеж

Из России поездом можно добраться до Франции, Германии, Чехии, Финляндии, а также Китая и стран Азии. Есть маршруты, которые проходят через несколько европейских городов — например, отправляясь из Москвы в Ниццу, вы побываете в Минске, Варшаве, Вене, Вероне и Милане. Правда, остановки в каждом их этих пунктов короткие, всего по 15−30 минут.

Цена билетов на поезд, как и на самолет, зависит от нескольких факторов. Сайт Anywayanyday дает советы, как сэкономить на поездке.

1. Чем раньше вы покупаете билет, тем он дешевле. Билеты на большинство российских поездов дальнего следования поступают в продажу за 45 суток до отправления, а в Европу — за 60 суток.

2. Практика показывает, что самая высокая цена билетов вечером в пятницу и в воскресенье; в будни спрос меньше, поэтому и стоимость билетов ниже.

3. Билеты на скорый поезд стоят дороже. Если разница в несколько часов для вас несущественна, берите билет на пассажирский.

4. Верхние полки в купе дешевле на 10−20%.

5. Выбирая поезд, обратите внимание на его номер: фирменные составы РЖД обозначаются двузначным числом в пределах от 1 до 99. В вагонах этих поездов путешествовать удобнее, чем в старых составах.

6. Цена билетов зависит от сезона. Например, в 2017 году летняя поездка обойдется на 20% дороже базовой стоимости, а путешествия в мае — на 10% дешевле.

Подобрать и приобрести билеты можно на сайте Anywayanyday.

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