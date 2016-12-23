Калейдоскоп

Вдоль берегов Цейлона

Sun Aqua Pasikudah приглашает постояльцев в круиз по спокойным водам Индийского океана.
Промо
23 декабря 2016 в 14:15
7
  • Вдоль берегов Цейлона

Парусный катамаран «Топаз» оснащен всем необходимым для морского круиза, начиная от навигационных приборов и заканчивая бокалами для шампанского.

Путешествие может быть недолгим (стандартная программа рассчитана на три часа), а может продолжаться целый день.

Вот примерный распорядок плавания:

• Миниатюрный парусник — динги доставит пассажиров на борт;

• Катамаран направится к необитаемому острову Selladeevu. По пути можно сделать остановку у мыса Elephants Rocks и нырнуть с дыхательной трубкой и ластами, или же, взяв весло в руки, скользить по волнам океана на сапсёрфе;

• Пока «Топаз» движется по курсу, можно коротать время, загорая на палубе, а если день покажется слишком жарким, всегда можно укрыться под навесом, в тени. Судно вернется в бухту Pasikudah вместе с первыми закатными лучами.

Команда под руководством французского шкипера регулярно совершает морские рейсы в период с мая по сентябрь (в это время северная часть Индийского океана свободна от муссонов).

Узнать стоимость круиза и ознакомиться с актуальными предложениями можно на сайте отеля.

Тоже интересно

Вода из Красного моря спасет Мертвое море

Обсудить
СМИ2
Невидимый враг древних: что убивало жителей Римской империи
Невидимый враг древних: что убивало жителей Римской империи
Тоже интересно
Парусные ракеты
Парусные ракеты
Женщины моря
Женщины моря