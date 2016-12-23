Вдоль берегов Цейлона
Парусный катамаран «Топаз» оснащен всем необходимым для морского круиза, начиная от навигационных приборов и заканчивая бокалами для шампанского.
Путешествие может быть недолгим (стандартная программа рассчитана на три часа), а может продолжаться целый день.
Вот примерный распорядок плавания:
• Миниатюрный парусник — динги доставит пассажиров на борт;
• Катамаран направится к необитаемому острову Selladeevu. По пути можно сделать остановку у мыса Elephants Rocks и нырнуть с дыхательной трубкой и ластами, или же, взяв весло в руки, скользить по волнам океана на сапсёрфе;
• Пока «Топаз» движется по курсу, можно коротать время, загорая на палубе, а если день покажется слишком жарким, всегда можно укрыться под навесом, в тени. Судно вернется в бухту Pasikudah вместе с первыми закатными лучами.
Команда под руководством французского шкипера регулярно совершает морские рейсы в период с мая по сентябрь (в это время северная часть Индийского океана свободна от муссонов).
Узнать стоимость круиза и ознакомиться с актуальными предложениями можно на сайте отеля.