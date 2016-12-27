Калейдоскоп

Рюкзак, сумка или кобура: что выбирает фотограф?

Компания Case Logic, один из мировых лидеров по производству сумок и рюкзаков для электронной техники эксклюзивно представляет на российском рынке серию рюкзаков и сумок The Kontrast для фотокамер. Эргономичный рюкзак KDB, сумка-кобура KDH-101 для камеры с присоединенным объективом и наплечная сумка KDM-101 для компактной или гибридной камеры станут серьезным и удобным решением для транспортировки профессиональной фототехники.
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27 декабря 2016 в 14:56
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  • Рюкзак, сумка или кобура: что выбирает фотограф?

Все модели серии The Kontrast изготовлены из полностью водонепроницаемой и сверхпрочной ткани для надежной защиты фотоаппаратуры от влаги и механических повреждений. Дополнительный защитный чехол не потребуется.

Дно выполнено из прочного формованного полимерного материала, с влагозащитной технологией DuraBase, что обеспечивает надежную опору и позволяет устойчиво ставить рюкзак или сумку вертикально на землю. Делать снимки можно в любых погодных условиях.

Коллекция The Kontrast выполнена в сдержанном черном стиле с ярко-зеленой окантовкой. Контрастная подкладка позволит увидеть сразу все фотоаксессуары.

Фоторюкзак Case Logic KDB создан для максимальной загрузки необходимой для фотографа техники. Обилие внешних карманов существенно увеличивает объем рюкзака и позволяет разместить все сопутствующие фотоаксессуары, что непременно оценят профессиональные фотографы.

  • Рюкзак, сумка или кобура: что выбирает фотограф?

Подвесная система «гамак» бережет фотокамеру: она помещается в центр вместе с объективом и находится в «подвешенном» состоянии. Таким образом не происходит контакта с внешней поверхностью рюкзака, что позволяет избегать ударов. Крышка рюкзака открывается вправо, что позволяет удобнее извлекать фототехнику. Внутреннее отделение с мягкими регулируемыми перегородками вмещает до 8 объективов, а в обычный походный выход фотографа получится взять все необходимые аксессуары.

По бокам рюкзака имеются сетчатые карманы для бутылки воды и/или ножек штатива. Расположенный выше ремень призван надежно зафиксировать штатив, а при необходимости и спортивный инвентарь. Чтобы рюкзак не болтался в разные стороны, ремни имеют фиксирующую перемычку. Это особенно удобно при передвижении по пересеченной местности или когда фоторюкзак заполнен полностью. Эргономичная вентилируемая спинка фоторюкзака добавит комфорта и не позволит спине вспотеть.

Размер рюкзака: 31 x 24 x 47 см

Подходит для устройств 26 x 18 x 40 см

Розничная цена на фоторюкзак составляет 11790 рублей. Читать далее

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