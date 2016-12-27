Рюкзак, сумка или кобура: что выбирает фотограф?
Все модели серии The Kontrast изготовлены из полностью водонепроницаемой и сверхпрочной ткани для надежной защиты фотоаппаратуры от влаги и механических повреждений. Дополнительный защитный чехол не потребуется.
Дно выполнено из прочного формованного полимерного материала, с влагозащитной технологией DuraBase, что обеспечивает надежную опору и позволяет устойчиво ставить рюкзак или сумку вертикально на землю. Делать снимки можно в любых погодных условиях.
Коллекция The Kontrast выполнена в сдержанном черном стиле с ярко-зеленой окантовкой. Контрастная подкладка позволит увидеть сразу все фотоаксессуары.
Фоторюкзак Case Logic KDB создан для максимальной загрузки необходимой для фотографа техники. Обилие внешних карманов существенно увеличивает объем рюкзака и позволяет разместить все сопутствующие фотоаксессуары, что непременно оценят профессиональные фотографы.
Подвесная система «гамак» бережет фотокамеру: она помещается в центр вместе с объективом и находится в «подвешенном» состоянии. Таким образом не происходит контакта с внешней поверхностью рюкзака, что позволяет избегать ударов. Крышка рюкзака открывается вправо, что позволяет удобнее извлекать фототехнику. Внутреннее отделение с мягкими регулируемыми перегородками вмещает до 8 объективов, а в обычный походный выход фотографа получится взять все необходимые аксессуары.
По бокам рюкзака имеются сетчатые карманы для бутылки воды и/или ножек штатива. Расположенный выше ремень призван надежно зафиксировать штатив, а при необходимости и спортивный инвентарь. Чтобы рюкзак не болтался в разные стороны, ремни имеют фиксирующую перемычку. Это особенно удобно при передвижении по пересеченной местности или когда фоторюкзак заполнен полностью. Эргономичная вентилируемая спинка фоторюкзака добавит комфорта и не позволит спине вспотеть.
Размер рюкзака: 31 x 24 x 47 см
Подходит для устройств 26 x 18 x 40 см
Розничная цена на фоторюкзак составляет 11790 рублей. Читать далее
Наплечная сумка KDM-101 и кобура KDH-101 для камеры ориентированы на профессиональных фотографов и увлеченных фотолюбителей, использующих зеркальные камеры с мощными объективами. Съемный мягкий наплечный ремень и ручка сверху для простой и удобной переноски. На двойную молнию на основном отделении можно повесить замок для более надежной защиты.
Инновационный дизайн кобуры-футляра Case Logic KDH-101 значительно облегчает доступ к камере с zoom-объективом. Подвесная система «гамак» поддерживает фотокамеру, обеспечивая максимальную защиту от ударов. Данная модель оптимально подходит для камер с объективами внушительных размеров.
Размер футляра: 18 x 17 x 26 см.
Внутренние размеры: 15 x 12 x 18 см
Розничная цена футляра для фотоаппаратуры Case Logic KDH-101 составляет 3890 руб.
Наплечная сумка Case Logic KDM-101 — оптимальный вариант как для большинства компактных камер и видеокамер, так и для фотоаппаратов с мощными объективами. Внутреннее пространство сумки моделируется, что позволяет использовать сумку под необходимую комплектацию. Отделите камеру от аксессуаров с помощью мягкой и гибкой раскладывающейся перегородки, которая обеспечивает защиту и удобство хранения аппаратуры. Верхняя крышка открывается в направлении от тела, благодаря чему можно легко и быстро достать камеру.
Размер сумки: 22 x 15 x 21 см.
Внутренние размеры: 20 x 11 x 17 см
Розничная цена наплечной фотосумки KDM-101 составляет 3190 руб.
С новыми моделями The Kontrast от Case Logic профессиональный фотограф или просто фотолюбитель сможет в любой момент запечатлеть самые неожиданные кадры. Новинки имеют традиционную для продукции Case Logic удобную систему хранения, что обеспечивает быстрый доступ, как к крупным, так и к небольшим вещам: картам памяти, фильтрам и небольшим фото аксессуарам. Небольшие предметы можно хранить во внешних отделениях на молнии.
Гарантия на продукцию серии The Kontrast составляет 25 лет.