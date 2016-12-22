  • Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort
    Фото: kuramathi.com
  • Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort
    Фото: kuramathi.com
  • Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort
Калейдоскоп

Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort

Отель Kuramathi, расположенный на одном из самых больших островов Мальдивского архипелага, приглашает остановиться в виллах на океанском побережье.
Промо
22 декабря 2016 в 16:08
683

Недавно возведенные постройки различаются планировкой: двухместные виллы могут приглянуться молодоженам, а бунгало с двумя спальнями предназначены для тех, кто путешествует с друзьями или членами семьи. Всего в одной вилле могут разместиться шестеро человек.

  • Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort
    Фото: kuramathi.com

У каждого бунгало есть небольшая терраса с видом на Индийский океан. Они украшены экзотическими цветущими деревьями, а некоторые оборудованы ваннами-джакузи.

  • Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort

Несколько десятков вилл расположено на западном берегу острова: это дарит гостям возможность любоваться морскими закатами, не покидая номера, благо и поужинать можно там же — персонал отеля с готовностью поможет сервировать блюда.

Тоже интересно

В Нью-Йорке можно сфотографировать необычные лучи солнца

Обсудить
СМИ2
В Тихом океане обнаружена живая голова без тела (фото)
В Тихом океане обнаружена живая голова без тела (фото)
Тоже интересно
Коралловый рай
Коралловый рай
Женщины моря
Женщины моря