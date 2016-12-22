Пляжные виллы в Kuramathi Island Resort
Отель Kuramathi, расположенный на одном из самых больших островов Мальдивского архипелага, приглашает остановиться в виллах на океанском побережье.
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22 декабря 2016 в 16:08
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Недавно возведенные постройки различаются планировкой: двухместные виллы могут приглянуться молодоженам, а бунгало с двумя спальнями предназначены для тех, кто путешествует с друзьями или членами семьи. Всего в одной вилле могут разместиться шестеро человек.
У каждого бунгало есть небольшая терраса с видом на Индийский океан. Они украшены экзотическими цветущими деревьями, а некоторые оборудованы ваннами-джакузи.
Несколько десятков вилл расположено на западном берегу острова: это дарит гостям возможность любоваться морскими закатами, не покидая номера, благо и поужинать можно там же — персонал отеля с готовностью поможет сервировать блюда.