  • От Pinhas до Alef Kosher Cookery: путь кошерной кулинарии
  • От Pinhas до Alef Kosher Cookery: путь кошерной кулинарии
Калейдоскоп

От Pinhas до Alef Kosher Cookery: путь кошерной кулинарии

Команда Pinhas продолжает наносить новые места на гастрономическую карту Москвы: минувшей осенью на Новосущевской открылась вторая кулинария Alef.
Промо
26 декабря 2016 в 10:58
45

Лавка разместилась в супермаркете кошерной продукции «Кошер Гурмэ» на Новосущевской улице. На прилавках Alef Kosher Cookery — колбасы из говядины, а также из мяса курицы и индейки (все это — без красителей и усилителей вкуса).

Кроме того, здесь продают мясные и молочные блюда навынос: супы, закуски и горячие блюда, соленья, соусы, выпечку, десерты и свежий хлеб.

  • От Pinhas до Alef Kosher Cookery: путь кошерной кулинарии

В новой кулинарии также соблюдаются все законы кашрута. Большинство блюд приготовлено по рецептам бренд-шефа Pinhas — Пинхаса Слабодника.

Компания Pinhas, появившись в 2009 году, открыла молочную кофейню в Еврейском музее, а спустя год — кафе-кулинарию Alef Kosher Cookery в синагоге на Марьиной роще.

Главное направление фабрики-кухни — производство кошерного бортового питания. Команда Pinhas отвечает за все этапы производства — от приготовления блюд до упаковки в специальные ланч-боксы. Сейчас в ассортименте компании — более 20 комплексных блюд, предназначенных для разных аэропортов и авиакомпаний.

Подробнее об ассортименте и адресах магазинов читайте на официальном сайте компании.

Тоже интересно

4 килограмма и 6000 килокалорий: где подают самый сытный завтрак в мире

Обсудить
СМИ2
Спутник NASA зафиксировал над Антарктидой загадочное явление
Спутник NASA зафиксировал над Антарктидой загадочное явление
Тоже интересно
Обед у таежных кочевников
Обед у таежных кочевников
Женщины моря
Женщины моря