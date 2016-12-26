От Pinhas до Alef Kosher Cookery: путь кошерной кулинарии
Лавка разместилась в супермаркете кошерной продукции «Кошер Гурмэ» на Новосущевской улице. На прилавках Alef Kosher Cookery — колбасы из говядины, а также из мяса курицы и индейки (все это — без красителей и усилителей вкуса).
Кроме того, здесь продают мясные и молочные блюда навынос: супы, закуски и горячие блюда, соленья, соусы, выпечку, десерты и свежий хлеб.
В новой кулинарии также соблюдаются все законы кашрута. Большинство блюд приготовлено по рецептам бренд-шефа Pinhas — Пинхаса Слабодника.
Компания Pinhas, появившись в 2009 году, открыла молочную кофейню в Еврейском музее, а спустя год — кафе-кулинарию Alef Kosher Cookery в синагоге на Марьиной роще.
Главное направление фабрики-кухни — производство кошерного бортового питания. Команда Pinhas отвечает за все этапы производства — от приготовления блюд до упаковки в специальные ланч-боксы. Сейчас в ассортименте компании — более 20 комплексных блюд, предназначенных для разных аэропортов и авиакомпаний.
Подробнее об ассортименте и адресах магазинов читайте на официальном сайте компании.