Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
В состав препаратов входят молекулы платины и экстракт трутовика лакированного — гриба, омолаживающие свойства которого были известны народам Юго-восточной Азии еще 2 000 лет назад.
Трутовик лакированный также известен под именем «гриб бессмертия» или, как называют его в Китае, — линчжи (приблизительный пер. — трава духовной силы).
Особую ценность этому грибу придают содержащиеся в нем аминокислоты, которые, являясь мощными антиоксидантами, укрепляют иммунитет кожи и поддерживают жизнедеятельность ее клеток. Вкупе с элементами платины они стимулируют синтез коллагена и повышают эластичность кожи.
Кроме этих элементов, в кремы и сыворотки Experalta Platinum добавлены омолаживающие экстракты диких растений — эдельвейса, лиственницы, кедра, арники, женьшеня и семян льна.
В коллекции Experalta Platinum — мицеллярная вода для снятия макияжа, средство для очищения пор и состав для глубокого очищения и выравнивания кожи. Вместе они бережно очищают кожу лица, предотвращая ее увядание, появление пигментных пятен и жирного блеска.
Увлажняющие кремы и сыворотки, входящие в новую линейку от «Сибирского здоровья», повышают эластичность капилляров, способствуют улучшению цвета лица и препятствуют появлению морщинок. Каждую сыворотку или крем можно применять отдельно, а можно использовать как ингредиент в омолаживающем «Коктейле красоты», как, например, сыворотку-концентрат «Увлажнение и сияние».
Косметика из новой линейки не содержит парабенов, сульфатов, минеральных масел и искусственных красителей. Кроме того, препараты Experalta Platinum не испытывались на животных.
Новую серию можно найти в центрах обслуживания или в интернет-магазине компании «Сибирское здоровье».