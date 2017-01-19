  • Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
    Платина, входящая в состав препаратов Experalta Platinum, дала название новой серии.
  • Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
    Экстракт пиона — еще одна составляющая косметики Experalta Platinum.
  • Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
    Грибы шиитаке наряду с трутовиком лакированным придают косметическим составам омолаживающие свойства.
Калейдоскоп

Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»

Средства новой серии Experalta Platinum подходит для любого типа кожи, обеспечивая ей полноценный уход.
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19 января 2017 в 15:33
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В состав препаратов входят молекулы платины и экстракт трутовика лакированного — гриба, омолаживающие свойства которого были известны народам Юго-восточной Азии еще 2 000 лет назад.

Трутовик лакированный также известен под именем «гриб бессмертия» или, как называют его в Китае, — линчжи (приблизительный пер. — трава духовной силы).

Особую ценность этому грибу придают содержащиеся в нем аминокислоты, которые, являясь мощными антиоксидантами, укрепляют иммунитет кожи и поддерживают жизнедеятельность ее клеток. Вкупе с элементами платины они стимулируют синтез коллагена и повышают эластичность кожи.

  • Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
    Древесный гриб трутовик лакированный (Ganoderma lucidum)

Кроме этих элементов, в кремы и сыворотки Experalta Platinum добавлены омолаживающие экстракты диких растений — эдельвейса, лиственницы, кедра, арники, женьшеня и семян льна.

В коллекции Experalta Platinum — мицеллярная вода для снятия макияжа, средство для очищения пор и состав для глубокого очищения и выравнивания кожи. Вместе они бережно очищают кожу лица, предотвращая ее увядание, появление пигментных пятен и жирного блеска.

  • Experalta Platinum — омолаживающая косметика от «Сибирского здоровья»
    Экстракт лиственницы — один из множества натуральных компонентов, включенных в состав Experalta Platinum.

Увлажняющие кремы и сыворотки, входящие в новую линейку от «Сибирского здоровья», повышают эластичность капилляров, способствуют улучшению цвета лица и препятствуют появлению морщинок. Каждую сыворотку или крем можно применять отдельно, а можно использовать как ингредиент в омолаживающем «Коктейле красоты», как, например, сыворотку-концентрат «Увлажнение и сияние».

Косметика из новой линейки не содержит парабенов, сульфатов, минеральных масел и искусственных красителей. Кроме того, препараты Experalta Platinum не испытывались на животных.

Новую серию можно найти в центрах обслуживания или в интернет-магазине компании «Сибирское здоровье».

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