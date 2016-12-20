Оптика Bresser: открывать новое
Компания Bresser, основанная в 1957 году в Германии, выпускает микроскопы, телескопы, бинокли, а также зрительные трубы, проекторы и различные аксессуары для оптики.
Телескопы Bresser предназначены и для любителей, и для профессионалов. Начинающему астроному подойдет телескоп Bresser Arcturus 60/700 AZ, а опытному понравятся модели, разработанные совместно с международным научно-образовательным обществом National Geographic.
В каталоге Bresser можно найти и микроскопы: несложные в обращении модели Bresser Junior или стереоскопические приборы для научных исследований вроде Bresser Science MTL-201 — металлографического микроскопа, дающего увеличение в 50−800 крат.
Компактный бинокль Bresser Hunter 8x21 пригодится в театре или на футбольном матче, а бинокли из серии Montana позволят вести наблюдения даже в экстремальных условиях.
Монокуляры Bresser — отличный выбор для орнитологов и путешественников. Монокуляры устроены по тому же принципу, что и бинокли, однако они меньше и легче, поэтому их удобнее брать с собой.
Начинающим компания рекомендует присмотреться к монокуляру Bresser Topas 10x25, а для наблюдения за сильно удаленными объектами подойдет Bresser Pirsch 100. Большой объектив этой модели собирает достаточно света для наблюдений в условиях недостаточной освещенности. Кстати, Pirsch 100 можно использовать и для наблюдений за звездным небом.
Подробно ознакомиться с модельным рядом Bresser можно на официальном сайте компании. При оформлении заказа на сайте советуем указать промокод BRESSER10 и воспользоваться 10% скидкой (предложение действует до 31 декабря 2016 года).