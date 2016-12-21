  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    Провожая вечернее солнце Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    В гостях у дракона Фото: Сергей Королев
  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    Атака овцебыка Фото: Виталий Горшков
  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    Он явно что-то знает! Фото: Карпенко Виктория
  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    А наверху — солнце! Фото: Марина Маликова
Калейдоскоп

В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»

Экспозиция в Центральном Доме художника начнет работу 28 декабря.
National Geographic Россия
21 декабря 2016 в 20:35
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На церемонии открытия будут названы имена победителей одноименного фотоконкурса, который наш журнал проводил с 10 мая по 30 сентября 2016 года.

В конкурсе, прошедшем уже в шестой раз, приняли участие более 55 000 фотографий, сделанных на территории России.

Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли около 500 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров. Самыми сильными в этом году вновь стали фотографии из номинации «Пейзажи».

— Приятно удивили фотографии из номинаций «Подводная съемка» и «Юные таланты», — рассказывает Алевтина Сухорукова, арт-директор журнала «National Geographic Россия».

В состав жюри вошли:

• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).

В этом году мы запустили прием работ в специальной номинации «Энергия жизни» от генерального партнера — БИНБАНК. В судействе принял участие Владас Винцюнас — руководитель управления маркетинговых коммуникаций и брендинга БИНБАНКа.

  • В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
    Жаркое солнце Арктики Фото: Николай Гернет

Когда? с 28 декабря по 14 января.
Где? Центральный Дом художника (Крымский вал 10)
Сколько? Стоимость входного билета — 350 руб.

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