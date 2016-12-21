В Москве открывается фотовыставка «Дикая природа России 2016»
На церемонии открытия будут названы имена победителей одноименного фотоконкурса, который наш журнал проводил с 10 мая по 30 сентября 2016 года.
В конкурсе, прошедшем уже в шестой раз, приняли участие более 55 000 фотографий, сделанных на территории России.
Редакция «National Geographic Россия» составила шорт-лист конкурса, в который вошли около 500 работ. Именно из них жюри выбрало победителей и призеров. Самыми сильными в этом году вновь стали фотографии из номинации «Пейзажи».
— Приятно удивили фотографии из номинаций «Подводная съемка» и «Юные таланты», — рассказывает Алевтина Сухорукова, арт-директор журнала «National Geographic Россия».
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
В этом году мы запустили прием работ в специальной номинации «Энергия жизни» от генерального партнера — БИНБАНК. В судействе принял участие Владас Винцюнас — руководитель управления маркетинговых коммуникаций и брендинга БИНБАНКа.
Когда? с 28 декабря по 14 января.
Где? Центральный Дом художника (Крымский вал 10)
Сколько? Стоимость входного билета — 350 руб.