  • Телеканалу RU. TV — 10 лет
  • Телеканалу RU. TV — 10 лет
  • Телеканалу RU. TV — 10 лет
Калейдоскоп

Телеканалу RU.TV — 10 лет

1 декабря российский музыкальный телеканал RU.TV отметил свое десятилетие.
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16 декабря 2016 в 19:04
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На торжестве, прошедшем в клубе «Лепс Бар», присутствовало более 300 гостей, в числе которых — звёзды телеканала, его партнеры и многочисленные представители СМИ.

Гвоздем праздничного застолья стал 25-килограммовый праздничный торт в фирменных тонах телеканала.

  • Телеканалу RU. TV — 10 лет

В тот вечер на сцене «Лепс Бара» выступили: Николай Басков, Лолита, Владимир Пресняков, Алексей Воробьев, Dенис Клявер, Artik&Asti, Митя Фомин, ЮрКисс, Бьянка, Дмитрий Колдун, ВладиМир, «Фабрика», Виктория Дайнеко, «Те100стерон», «Дискотека Авария», Алекс Малиновский, Николай Тимофеев, Мария Вебер, Arsenium, Иракли, Дискотека Авария, The Jigits, Ромади, Анна Плетнева, Макс Барских и многие другие.

Михаил Богомолов — главный редактор телеканала — предложил всем присутствующим собраться через 10 лет на очередном юбилее RU.TV.

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