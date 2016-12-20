Sharp Electronics: ставка на умные технологии
2016 год ознаменовал для Sharp Electronics время больших перемен. В результате многомиллиардного стратегического партнерства с тайваньским производителем электроники Hon Hai Precision Industry (Foxconn), реализованного в августе, компания взяла курс на расширение бизнеса через новейшие технологии. В ноябре Sharp Electronics презентовала обновленный слоган — Be Original. Посыл относится не только к продукции компании — фактически это желание бренда разделить с потребителями свое жизненное кредо.
Главная цель инженеров Sharp — изменить способ взаимодействия пользователей с информацией. Объединенные технологии позволяют взаимодействовать с многочисленными устройствами, на которых контекст можно добавлять, редактировать или комментировать в режиме реального времени. По этому принципу работают многофункциональные интерактивные печатные устройства (МФУ), а также высокоточные сенсорные панели Big Pad. Особая гордость линейки B2B-решений Sharp —профессиональные дисплеи с исключительной яркостью изображения при одновременно высоком уровне энергоэффективности.
В сегменте бытовой техники Sharp Electronics предлагает российскому потребителю линейку премиальных холодильников и климатических комплексов. В холодильниках Sharp применены самые передовые разработки компании — в частности, запатентованная технология ионизации воздуха Plasmacluster Ion, которая мгновенно устраняет до 99% бактерий и помогает продуктам надолго оставаться свежими, а также технология Hybrid Cooling, благодаря которой потоки холодного воздуха равномерно распределяются внутри холодильника, и продукты сохраняют непревзойденную свежесть даже при длительном хранении.
Бестселлер компании на российском рынке — умные климатические комплексы Sharp — также оснащены технологией Plasmacluster Ion: при помощи отрицательно и положительно заряженных ионов данная технология деактивирует переносимые по воздуху вирусы, бактерии, грибки плесени, аллергены и поддерживает климат в помещении на уровне идеальных природных условий.
Подробную информацию о продукции Sharp Electronics можно найти на официальном сайте компании.