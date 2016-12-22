Все по плечу: городские рюкзаки Case Logic в новом цвете
Рюкзаки давно перестали быть походными сумками или школьным аксессуаром. В ритме большого города практичный и стильный рюкзак стал неотъемлемым предметом гардероба современного человека и практически полностью заменил мужские и женские сумки.
Рюкзаки Ibira и Jaunt отличаются стильным лаконичным дизайном и вместительностью. Они созданы для тех, у кого есть необходимость носить множество вещей на своих плечах — от ноутбуков и документов до спортивной формы и перекусов. Уплотненная спинка и мягкие широкие лямки обеспечат равномерное распределение веса. Вшитый карман для ноутбука и карман для iPad или планшета можно также использовать для хранения обуви или одежды.
Вместительный вертикальный карман на передней панели вместит множество вещей, которые необходимо держать в быстром доступе. Внутренние карманы для хранения зарядных устройств предотвратят спутывание проводов, а панель-органайзер вместит все небольшие аксессуары. Для бутылок воды предусмотрены боковые сетчатые карманы. Потайной карман на задней части спинки подойдет для хранения билетов, карт или денег. С учетом его расположения вытащить содержимое не представляется возможным.
Цвета серии Jaunt:
• синий (legion);
• графитовый серый (anthracite) с салатовой отделкой;
• классический черный;
• насыщенный красный (red).
Цвета серии Ibira:
• оливковый (petrol);
• графитовый серый (anthracite);
• бирюзовый (Hudson);
• черный.
Благодаря округлой конструкции рюкзаки выглядят компактно. Длину лямок можно отрегулировать прямо на ходу, а свисающие концы зафиксировать под специальные резинки. Мелочь, а приятно.
Ibira и Jaunt пригодятся и туристам в качестве экстренных рюкзаков. Благодаря компактным размерам, такую модель можно поместить в большой туристический рюкзак и использовать по прибытии на место.
Стоимость рюкзаков Ibira и Jaunt составляет 2390 и 2490 рублей соответственно. Приобрести рюкзаки Case Logic можно в официальном интернет-магазине.