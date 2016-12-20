В погоне за волной
Фильм сняли Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг, а главным героем стал Сева Шульгин — известный российский серфер, отважившийся покорить самую большую волну на планете.
В команду также вошли: маститый виндсерфер Бужма Гийюл, пилот джет-ски Сергей Завершинский и трехкратный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев. В списке достижений последнего — рекордный переход через Берингов пролив на кайте, который документировали на видео все те же ребята из Wind Channel.
Работа над картиной заняла почти три года; за это время съемочная группа успела побывать в самых разных уголках Земли — на Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. В погоне за неуловимой волной One Eye съемочная группа прибыла на юго-западную оконечность Маврикия, затем, побывав в Марокко, отправилась на Гавайи, чтобы спортсмены смогли попробовать свои силы в схватке с Челюстями (англ. Jaws). Такое название получила высокая, мощная и труднопредсказуемая волна, которую можно встретить у северного побережья острова Мауи.
О том, что из этого вышло, расскажет фильм «The Yard», премьера которого пройдет в московском кинотеатре «Октябрь» 22 декабря 2016 года. Фильм появится в России при поддержке компании «Связной Трэвел».