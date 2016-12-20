  • В погоне за волной
  • В погоне за волной
  • В погоне за волной
Калейдоскоп

В погоне за волной

«The Yard» — амбициозный кинопроект студии Wind Channel, посвященный серфингу на больших волнах. Долгожданная премьера состоится 22 декабря 2016 года.
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20 декабря 2016 в 12:15
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Фильм сняли Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг, а главным героем стал Сева Шульгин — известный российский серфер, отважившийся покорить самую большую волну на планете.

В команду также вошли: маститый виндсерфер Бужма Гийюл, пилот джет-ски Сергей Завершинский и трехкратный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев. В списке достижений последнего — рекордный переход через Берингов пролив на кайте, который документировали на видео все те же ребята из Wind Channel.

Работа над картиной заняла почти три года; за это время съемочная группа успела побывать в самых разных уголках Земли — на Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. В погоне за неуловимой волной One Eye съемочная группа прибыла на юго-западную оконечность Маврикия, затем, побывав в Марокко, отправилась на Гавайи, чтобы спортсмены смогли попробовать свои силы в схватке с Челюстями (англ. Jaws). Такое название получила высокая, мощная и труднопредсказуемая волна, которую можно встретить у северного побережья острова Мауи.

  • В погоне за волной
    Сергей Гильгенберг, Сева Шульгин, Евгений Новожеев, Дмитрий Богданов на съемках на острове Маврикий.

О том, что из этого вышло, расскажет фильм «The Yard», премьера которого пройдет в московском кинотеатре «Октябрь» 22 декабря 2016 года. Фильм появится в России при поддержке компании «Связной Трэвел».

Официальный сайт The Yard

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