Новый год с видом на куранты: La Dolce Vita от отеля «Балчуг Кемпински Москва»
Вне зависимости от выбранной роли все гости отеля оценят подлинность декораций и спецэффектов: открывающихся из окон «Балчуга» живописных видов на заснеженный Кремль, бой курантов на Спасской башне и великолепие праздничного фейерверка над Красной площадью, яркие всполохи которого украсят сделанные в этот вечер памятные кадры встречи Нового года в «Балчуге».
Для встречи Нового 2017 года отель «Балчуг Кемпински Москва» предлагает сразу семь вариантов празднования: широкое новогоднее застолье в ресторане «Балчуг Гриль» и кафе «Кранцлер», изысканный новогодний ужин в банкетных залах с видами на Кремль, неспешный ужин в уютном баре «Лобби Лаунж» в преддверии прогулки по Красной площади и яркий детский Новый год с интерактивными развлечениями, представлением от Деда Мороза, лакомствами и подарками для маленьких гостей! На «десерт» торжественной программы уготован вариант роскошной вечеринки в зале «Библиотека» с видом на Кремль: здесь на открытой террасе за бокалом шампанского можно вживую вести отсчет времени на главных курантах страны. Неизменное сопровождение всех торжеств — изысканное праздничное меню от шеф-повара Максима Максакова, искрящееся французское шампанское Ruinart и зажигательные танцы всю ночь! Для тех, кто предпочитает уединение и по-настоящему домашний комфорт, предусмотрена возможность заказать в номер или люкс специальное праздничное сет-меню, рассчитанное на двоих или более гостей.
1 января 2017 года гостей отеля ждет новогодний «Кремлевский» завтрак в формате «шведский стол» с просекко с 9:00 до 14:00. Живая фортепианная музыка и зимняя панорама Кремля за окном создадут новогоднее настроение всей семье от мала до велика.
Изобильной программе праздника не уступает и щедрый подарок, который приготовил для гостей отель «Балчуг Кемпински Москва»! Всех участников праздничного ужина в ресторане «Балчуг Гриль», кафе «Кранцлер», банкетных залах отеля и зала «Библиотека» ждет проживание в элегантном номере 31 декабря и роскошный «Кремлевский завтрак» 1 января.
Стоимость новогодней программы начинается от 49950 руб. на 1 взрослого. Предусмотрены специальные скидки для юных гостей. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону +7 (495) 287 2000, направив запрос на sales.hbkm@kempinski.com или посетив официальный сайт отеля.