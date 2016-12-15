Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции
Казачий ансамбль «Вар» — это синтез традиционного песенного наследия и казачьего боевого танца. «Вар» занимается изучением казачьего фольклора и его сценическим воплощением. В репертуаре артистов — песни и инструментальные наигрыши терских, кубанских, сибирских и донских казаков.
Важное место в хореографических постановках занимают казачьи боевые пляски с шашками, которые придают особенный колорит выступлениям ансамбля.
Ансамбль побывал с гастролями на летней Олимпиаде в Лондоне, на зимней Олимпиаде в Сочи, а также давал концерты во Франции и Польше, Сербии и Болгарии, Греции и Швейцарии.
Исполнители казачьей песни «Вар» не раз становились лауреатами международными и всероссийских конкурсов. В частности, их выступление получило первый приз на московском международном фестивале «Казачий круг».
Узнать расписание предстоящих концертов и познакомиться с творчеством ансамбля можно на официальном сайте, а также на канале Youtube.