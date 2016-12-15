  • Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции
    Участники ансамбля Фото: казачий-ансамбль.рф
  • Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции
    Фото: казачий-ансамбль.рф
  • Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции
    Фото: казачий-ансамбль.рф
Калейдоскоп

Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции

В своих выступлениях артисты сочетают искусство казачьей песни с народными танцами и приемами боя на шашках.
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15 декабря 2016 в 16:34
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Казачий ансамбль «Вар» — это синтез традиционного песенного наследия и казачьего боевого танца. «Вар» занимается изучением казачьего фольклора и его сценическим воплощением. В репертуаре артистов — песни и инструментальные наигрыши терских, кубанских, сибирских и донских казаков.

Важное место в хореографических постановках занимают казачьи боевые пляски с шашками, которые придают особенный колорит выступлениям ансамбля.

  • Казачий ансамбль «Вар»: живые традиции
    Фото: казачий-ансамбль.рф

Ансамбль побывал с гастролями на летней Олимпиаде в Лондоне, на зимней Олимпиаде в Сочи, а также давал концерты во Франции и Польше, Сербии и Болгарии, Греции и Швейцарии.

Исполнители казачьей песни «Вар» не раз становились лауреатами международными и всероссийских конкурсов. В частности, их выступление получило первый приз на московском международном фестивале «Казачий круг».

Узнать расписание предстоящих концертов и познакомиться с творчеством ансамбля можно на официальном сайте, а также на канале Youtube.

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