5 причин побывать в Южной Корее
Пройтись по Арбату
Инсадон — это большая пешеходная улица в Сеуле, которую можно сравнить с московским Арбатом: правда, художники стали выставлять здесь свои работы намного раньше — еще в XIV веке. На этой улице расположились галереи каллиграфии и традиционные чайные, продавцы предлагают туристам примерить национальные корейские костюмы, попробовать вареные личинки тутового шелкопряда и макколи, сладковатый слабоалкогольный напиток из риса.
Отправиться в горы
На карте территория Южной Кореи кажется совсем крошечной, но здесь расположено 16 горных национальных парков. Один из самых популярных — Сораксан. Большинство путешественников приезжают сюда, чтобы отправиться в поход в горы: при входе выдают карты с указанием достопримечательностей, возможных маршрутов и мест для ночлега. Другие же стремятся в Сораксан, чтобы добраться до возведенного еще в VI веке храма Синхынса, который называют древнейшим дзен-буддистским святилищем в мире. Лучшие виды открываются с крепости Квонгымсон. До нее можно дойти пешком или воспользоваться канатной дорогой.
Побывать на границе с Северной Кореей
240-километровая демилитаризованная зона поделила полуостров на Северную Корею и Южную. Для иностранных туристов здесь иногда устраивают экскурсии. С обзорной площадки на горе Торасан видна одна из показных деревушек и флаг, развевающийся на 160-метровом флагштоке уже на северокорейской территории. На станции «Имчжингак» можно посмотреть на изрытый пулями локомотив, многотонный «колокол мира» и памятник героям Корейской войны. По полуторакилометровому тоннелю, прорытому со стороны КНДР, где раньше маршировали тысячи солдат, теперь курсирует вагонетка, на которой катают туристов. Читать далее
Стать послушником
Тот, кто хочет поближе познакомиться с самобытной буддийской культурой, может остановиться в одном из святилищ и хотя бы на пару дней стать послушником. Один из таких храмов — Хэинса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором хранится сборник буддийских канонических текстов Трипитака Кореана, высеченных на деревянных дощечках. Многие монахи там говорят на английском, а на занятиях часто присутствуют переводчики, поэтому переживать из-за языкового барьера не стоит. Если к чему-то и стоит готовиться, так это к жесткому распорядку дня: ранний отбой, сон на циновке, подъём в 3−4 утра, скромные и исключительно вегетарианские трапезы, поклонения Будде и, конечно же, медитация.
Увидеть цветение пок ккот
Сеул, как и полагается любой столице, — шумный город. Но даже в нем можно найти островок спокойствия. Дворец Кёнбоккун — одна из пяти королевских резиденций, расположенная на севере Сеула. Ее возвели в XIV веке для правителей династии Чосон и неоднократно перестраивали. Сегодня здесь три раза здесь можно посмотреть на смену караула — благодаря историкам эта традиция была воссоздана до деталей. Местные жители часто приходят в парк павильона Хянвончжон, чтобы отдохнуть у пруда, усыпанного лотосами. Туристам они советуют приезжать весной, когда цветет пок ккот — так в Корее называют сакуру.
Полезная информация
Я хочу полететь в Сеул. Мне нужна виза?
Нет. С 2014 года российским путешественникам не требуется виза для того, чтобы отправиться в Южную Корею.
Рейсы в Сеул осуществляются только из Москвы?
Нет. Добраться до Сеула можно также из Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга.
Я не хочу лететь с пересадкой. Как быть?
Прямые рейсы в Сеул осуществляет авиакомпания Korean Air. Это один из крупнейших авиаперевозчиков в мире, который выполняет рейсы не только в столицу России, но и в Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. В этом году читатели российского Conde Nast Traveller назвали Korean Air лучшей международной авиакомпанией, а аэропорт Шереметьво удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров». Полеты с Korean Air не только комфортны, но и выгодны — благодаря программе SKYPASS можно копить мили альянса SkyTeam, получать бонусные билеты и другие привилегии.