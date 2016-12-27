Калейдоскоп

5 причин побывать в Южной Корее

Побывать в демилитаризованной зоне, стать послушником и пройтись по Арбату — рассказываем о главных достопримечательностях Сеула и его окрестностей.
Партнерский материал
27 декабря 2016 в 16:17
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  • 5 причин побывать в Южной Корее
    Фото: Republic of Korea/Flickr.com

Пройтись по Арбату

Инсадон — это большая пешеходная улица в Сеуле, которую можно сравнить с московским Арбатом: правда, художники стали выставлять здесь свои работы намного раньше — еще в XIV веке. На этой улице расположились галереи каллиграфии и традиционные чайные, продавцы предлагают туристам примерить национальные корейские костюмы, попробовать вареные личинки тутового шелкопряда и макколи, сладковатый слабоалкогольный напиток из риса.

  • 5 причин побывать в Южной Корее
    Фото: Nathan Wilson/Flickr.com

Отправиться в горы

На карте территория Южной Кореи кажется совсем крошечной, но здесь расположено 16 горных национальных парков. Один из самых популярных — Сораксан. Большинство путешественников приезжают сюда, чтобы отправиться в поход в горы: при входе выдают карты с указанием достопримечательностей, возможных маршрутов и мест для ночлега. Другие же стремятся в Сораксан, чтобы добраться до возведенного еще в VI веке храма Синхынса, который называют древнейшим дзен-буддистским святилищем в мире. Лучшие виды открываются с крепости Квонгымсон. До нее можно дойти пешком или воспользоваться канатной дорогой.

  • 5 причин побывать в Южной Корее

Побывать на границе с Северной Кореей

240-километровая демилитаризованная зона поделила полуостров на Северную Корею и Южную. Для иностранных туристов здесь иногда устраивают экскурсии. С обзорной площадки на горе Торасан видна одна из показных деревушек и флаг, развевающийся на 160-метровом флагштоке уже на северокорейской территории. На станции «Имчжингак» можно посмотреть на изрытый пулями локомотив, многотонный «колокол мира» и памятник героям Корейской войны. По полуторакилометровому тоннелю, прорытому со стороны КНДР, где раньше маршировали тысячи солдат, теперь курсирует вагонетка, на которой катают туристов. Читать далее

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