  • Niophlex: датский подход к косметике
    Ветряные турбины в Дании производят 42% электроэнергии, которая требуется стране в год. Фото: CGP Grey / Flickr.com
  • Niophlex: датский подход к косметике
    Копенгаген — столица и самый крупный город Дании. Фото: John Anes / Flickr.com
Калейдоскоп

Niophlex: датский подход к косметике

Профессиональные косметические средства для волос Niophlex разработаны в Дании — одной из самых экологичных стран мира.
Промо
11 января 2017 в 12:22
254

Продукция Niophlex отмечена «зеленым» значком от организации Grееn Salon (объединения, которое осуществляет экологический контроль за производством косметики). Подобная маркировка — свидетельство ответственного подхода к вопросам окружающей среды.

Многие датчане придерживаются тех же принципов, что и ID Hair - создатели Niophlex. Согласно статистике, 55% жителей Копенгагена предпочитает велосипед прочим видам городского транспорта: он не загрязняет воздух, а в черте города зачастую оказывается удобнее и быстрее автомобиля.

  • Niophlex: датский подход к косметике
    Велосипеды — самый популярный вид городского транспорта в Копенгагене. Фото: Dylan Passmore / Flickr.com

В 1970-х правительство страны взяло курс на «зеленую» энергетику. Такая политика принесла плоды: на долю ветряных турбин, установленных вдоль побережья, пришлась почти половина электричества, которое страна потребила за 2015 год.

Сохраняя типично датское отношение к окружающей среде, компания ID Hair поддерживает новые разработки в области косметологии.

Профессиональная система ухода за волосами Niophleх на данный момент состоит из 6 компонентов: 2 средства для профессионального использования в салоне и 4 средства для домашнего. Последние включают в себя: Niophlex Maintainer, кондиционер, шампунь и спрей «Спасение для волос».

  • Niophlex: датский подход к косметике

Сыворотка для укрепления структуры волоса добавляется в краску, осветлители, составы для выпрямления и химической завивки;

Крем-фиксатор — питательный состав, который повышает прочность образовавшихся волоса дисульфидных связей и обеспечивает увлажнение;

Поддерживающее средство служит для ежедневного ухода за волосами, поддерживая эластичность и прочность волос.

Шампунь Niophlex «Спасение для волос» очищает и укрепляет волосы, а также восстанавливает их природную силу; Читать далее

Тоже интересно

Усы, борода и хвост: документы настоящего мужчины

Обсудить
СМИ2
На месте строительства моста в Крым обнаружили удивительную находку
На месте строительства моста в Крым обнаружили удивительную находку
Тоже интересно
Гусиная кожа
Гусиная кожа
Женщины моря
Женщины моря