Niophlex: датский подход к косметике
Продукция Niophlex отмечена «зеленым» значком от организации Grееn Salon (объединения, которое осуществляет экологический контроль за производством косметики). Подобная маркировка — свидетельство ответственного подхода к вопросам окружающей среды.
Многие датчане придерживаются тех же принципов, что и ID Hair - создатели Niophlex. Согласно статистике, 55% жителей Копенгагена предпочитает велосипед прочим видам городского транспорта: он не загрязняет воздух, а в черте города зачастую оказывается удобнее и быстрее автомобиля.
В 1970-х правительство страны взяло курс на «зеленую» энергетику. Такая политика принесла плоды: на долю ветряных турбин, установленных вдоль побережья, пришлась почти половина электричества, которое страна потребила за 2015 год.
Сохраняя типично датское отношение к окружающей среде, компания ID Hair поддерживает новые разработки в области косметологии.
Профессиональная система ухода за волосами Niophleх на данный момент состоит из 6 компонентов: 2 средства для профессионального использования в салоне и 4 средства для домашнего. Последние включают в себя: Niophlex Maintainer, кондиционер, шампунь и спрей «Спасение для волос».
Сыворотка для укрепления структуры волоса добавляется в краску, осветлители, составы для выпрямления и химической завивки;
Крем-фиксатор — питательный состав, который повышает прочность образовавшихся волоса дисульфидных связей и обеспечивает увлажнение;
Поддерживающее средство служит для ежедневного ухода за волосами, поддерживая эластичность и прочность волос.
Шампунь Niophlex «Спасение для волос» очищает и укрепляет волосы, а также восстанавливает их природную силу; Читать далее
Кондиционер Niophlex «Спасение для волос» содержит UV-фильтры и комплекс Аnti-Frizz, закрывает кутикулу волоса, разглаживает волосы, придает дополнительную гладкость и препятствует накоплению статического электричества в волосах;
Несмываемый спрей Niophlex «Спасение для волос» увлажняет волосы, защищает их от соленой и хлорированной воды, интенсивных солнечных лучей и агрессивного воздействия горячего воздуха, красящих составов и осветлителей.
В основе Niophlex лежит «транспортная система» из мельчайших частиц — ниосомов. Чтобы доставить биологически активное вещество внутрь волоса, косметологи заключают его внутрь ниосом — миниатюрных «контейнеров», стенки которых близки по составу с клеточной мембраной. С их помощью активные вещества (в частности, аминокислоты) преодолевают наружный слой волоса и проникают в его сердцевину — кортекс. Это позволяет многократно усилить восстанавливающие и укрепляющие свойства шампуней и бальзамов.
Подробнее узнать о косметике Niophlex и заказать ее можно на официальном сайте Niophlex.ru