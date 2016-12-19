  • В Москве состоялось вручение премии Urban Awards 2016
  • В Москве состоялось вручение премии Urban Awards 2016
Калейдоскоп

В Москве состоялось вручение премии Urban Awards 2016

Жюри ежегодной премии в девятый раз определило лучшие частные дома и жилые комплексы России.
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19 декабря 2016 в 13:40
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Торжество, прошедшее 24 ноября в развлекательном центре «Арбат», объединило главных представителей российского рынка недвижимости.

В приветственной речи Ольга Хасанова — руководитель премии — отметила: «Российский рынок недвижимости незаметно подошел к своему 25-летнему юбилею. Сегодня он — молодой, но уже вполне сформировавшийся — стоит на пороге взрослой жизни. Давайте вернемся в восьмидесятые и вспомним, в какой атмосфере все начиналось».

Перед вручением наград на сцену поднялись организаторы мероприятия: руководитель премии Ольга Хасанова, генеральный директор компании «Главстрой Девелопмент» Иван Богатов и Елена Копанева — партнер фирмы PwC.

  • В Москве состоялось вручение премии Urban Awards 2016

Победители Urban Awards 2016:

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
«Парк Рублево», Девелоперская компания «ОПИН»

Комплекс года с лучшей архитектурой
Партнер номинации — «Группа ПСН»
Особняк Кушелева-Безбородко (Санкт-Петербург), Engel&Voelkers

Инновация года
«ЭКОТЕХПЛАЗА»

Выбор покупателя
«Тимирязев Парк», Larus Capital

Удачный старт
«МИР Митино», УК «Развитие»

Экологические номинации
Партнер группы номинаций EcoStandart

Самый экологичный жилой комплекс комфорт-класса в Московской области
Микрорайон «Столичный», «Главстрой-Девелопмент»

Самый экологичный проект комплексного освоения территорий и самый экологичный жилой комплекс Москвы
«Город на реке Тушино-2018», АО «Тушино-2018»

Премия Urban Awards 2016 присуждается с с 2009 года лучшим отечественным предпринимателям, занятым в сфере недвижимости. В этом году церемония прошла при официальной поддержке компании «Главстрой Девелопмент».

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