В Москве состоялось вручение премии Urban Awards 2016
Торжество, прошедшее 24 ноября в развлекательном центре «Арбат», объединило главных представителей российского рынка недвижимости.
В приветственной речи Ольга Хасанова — руководитель премии — отметила: «Российский рынок недвижимости незаметно подошел к своему 25-летнему юбилею. Сегодня он — молодой, но уже вполне сформировавшийся — стоит на пороге взрослой жизни. Давайте вернемся в восьмидесятые и вспомним, в какой атмосфере все начиналось».
Перед вручением наград на сцену поднялись организаторы мероприятия: руководитель премии Ольга Хасанова, генеральный директор компании «Главстрой Девелопмент» Иван Богатов и Елена Копанева — партнер фирмы PwC.
Победители Urban Awards 2016:
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
«Парк Рублево», Девелоперская компания «ОПИН»
Комплекс года с лучшей архитектурой
Партнер номинации — «Группа ПСН»
Особняк Кушелева-Безбородко (Санкт-Петербург), Engel&Voelkers
Инновация года
«ЭКОТЕХПЛАЗА»
Выбор покупателя
«Тимирязев Парк», Larus Capital
Удачный старт
«МИР Митино», УК «Развитие»
Экологические номинации
Партнер группы номинаций EcoStandart
Самый экологичный жилой комплекс комфорт-класса в Московской области
Микрорайон «Столичный», «Главстрой-Девелопмент»
Самый экологичный проект комплексного освоения территорий и самый экологичный жилой комплекс Москвы
«Город на реке Тушино-2018», АО «Тушино-2018»
Премия Urban Awards 2016 присуждается с с 2009 года лучшим отечественным предпринимателям, занятым в сфере недвижимости. В этом году церемония прошла при официальной поддержке компании «Главстрой Девелопмент».