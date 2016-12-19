  • Камера, мотор: смартфон с тремя объективами от LG
  • Камера, мотор: смартфон с тремя объективами от LG
Калейдоскоп

Камера, мотор: смартфон с тремя объективами от LG

Одна из особенностей смартфона LG X cam — двойная камера, которая позволяет снимать широкоформатные снимки.
Промо
19 декабря 2016 в 12:37
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На тыльной стороне устройства расположена камера с двумя объективами: стандартным в 13 мп и широкоугольным в 5 мп. С помощью двух объективов можно создавать коллажи с эффектом «рыбьего глаза». Для центра кадра устанавливается одна из нескольких рамок, а для окружающего пространства — размытие или затемнение.

К функциям «Съемка по жесту руки» и «Виртуальная вспышка» добавилась «Автосъемка». Когда эта опция включена, затвор фронтальной камеры срабатывает сразу после того, как гаджет распознает находящееся в кадре лицо. По замыслу разработчиков, эти функции облегчают съемку селфи, ведь затвор срабатывает автоматически.

  • Камера, мотор: смартфон с тремя объективами от LG

В смартфоне установлена операционная система Android 6.0 Marshmallow 2. Мощный 8-ядерный процессор обеспечивает высокую производительность устройства, а емкая батарея — долгую работу без подзарядки.

В универсальный слот можно вставить вторую SIM-карту, либо — карту памяти MicroSD.

Экран смартфона диагональю 5,2 дюйма отличается высоким разрешением FHD. Устройство заключено в тонкий металлизированный корпус. Покупатели могут выбрать одно из трех цветовых решений: «титан», «золото» и «розовое золото».

Подробнее об этом и других устройствах LG можно прочитать на официальном сайте компании.

Примечания:
1) ЭлДжи Икс кэм
2) Андроид 6.0 Маршмеллоу

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