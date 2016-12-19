Камера, мотор: смартфон с тремя объективами от LG
На тыльной стороне устройства расположена камера с двумя объективами: стандартным в 13 мп и широкоугольным в 5 мп. С помощью двух объективов можно создавать коллажи с эффектом «рыбьего глаза». Для центра кадра устанавливается одна из нескольких рамок, а для окружающего пространства — размытие или затемнение.
К функциям «Съемка по жесту руки» и «Виртуальная вспышка» добавилась «Автосъемка». Когда эта опция включена, затвор фронтальной камеры срабатывает сразу после того, как гаджет распознает находящееся в кадре лицо. По замыслу разработчиков, эти функции облегчают съемку селфи, ведь затвор срабатывает автоматически.
В смартфоне установлена операционная система Android 6.0 Marshmallow 2. Мощный 8-ядерный процессор обеспечивает высокую производительность устройства, а емкая батарея — долгую работу без подзарядки.
В универсальный слот можно вставить вторую SIM-карту, либо — карту памяти MicroSD.
Экран смартфона диагональю 5,2 дюйма отличается высоким разрешением FHD. Устройство заключено в тонкий металлизированный корпус. Покупатели могут выбрать одно из трех цветовых решений: «титан», «золото» и «розовое золото».
Подробнее об этом и других устройствах LG можно прочитать на официальном сайте компании.
Примечания:
1) ЭлДжи Икс кэм
2) Андроид 6.0 Маршмеллоу