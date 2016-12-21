Отель «Кемпински Мойка 22»: гостеприимство северной столицы
В 1853 году напротив Зимнего дворца был построен особняк, спроектированный архитектором Василием Фон Витте. После Октябрьской революции залы и коридоры особняка стали квартирами. Много позже, в 2006, здесь откроется отель. Этому событию будет предшествовать капитальный ремонт здания, а также работы по сохранению фасада.
Сегодня в стенах дома №22 на набережной Мойки расположены 200 номеров, 4 конференц-зала, а также несколько баров и ресторанов. В числе последних — «Бельвью Брассери», которым заведует французский шеф-повар Кристоф Лаплаз.
Из окон этого ресторана, расположенного на девятом этаже, открывается панорамный вид на город, а в меню среди всевозможных деликатесов значится «Салат из Камчатского краба». Сейчас в отеле действует специальное предложение: гости, которые забронировали номер до 29 декабря на 2 ночи и более, получают скидку на проживание, а также крабовый салат в подарок от ресторана.
Отель «Кемпински Мойка 22» организует индивидуальные и групповые экскурсии по Санкт-Петербургу. Гид сопроводит гостей отеля в любую выбранную ими достопримечательность, например, музей-квартиру А.С.Пушкина или дом Владимира Набокова, музей современного искусства «Эрарта» или запасники Эрмитажа.
Отель на Мойке входит в группу «Кемпински», созданную в 1897 году. Эта сеть объединяет 72 пятизвездочных отеля и курорта в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. На официальном сайте отеля «Кемпински Мойка 22» можно получить исчерпывающую информацию о его истории, а также забронировать номер.