Чем заняться на Мальдивах?
Гости отеля могут отправиться в фитнес-центр или посетить урок йоги в парке отеля, а еще — сыграть пару партий в бадминтон, теннис или бильярд.
Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут провести день на пляже или отправиться на спа-центр на сеансы массажа и ароматерапии.
Искатели приключений будут рады отправиться в круиз на катамаране, понаблюдать за дельфинами и высадиться на затерянный в океане островок.
Если вам интересен быт местных жителей, стоит наведаться в одну из рыбацких деревень, расположенных на соседних островах, или совершить прогулку на традиционной мальдивской лодке — дони.
Встретив закат на океанском побережье, можно посетить киносеанс под звездами или отправиться на вечеринку: гостей ждет живая музыка, выступления DJ, караоке и концерты национальной музыки.