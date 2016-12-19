  • Чем заняться на Мальдивах?
  • Чем заняться на Мальдивах?
Калейдоскоп

Чем заняться на Мальдивах?

Развлекательные программы от отеля Sun Aqua Vilu Reef разнообразят досуг отдыхающих.
Промо
19 декабря 2016 в 15:11
1160

Гости отеля могут отправиться в фитнес-центр или посетить урок йоги в парке отеля, а еще — сыграть пару партий в бадминтон, теннис или бильярд.

Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут провести день на пляже или отправиться на спа-центр на сеансы массажа и ароматерапии.

  • Чем заняться на Мальдивах?

Искатели приключений будут рады отправиться в круиз на катамаране, понаблюдать за дельфинами и высадиться на затерянный в океане островок.

Если вам интересен быт местных жителей, стоит наведаться в одну из рыбацких деревень, расположенных на соседних островах, или совершить прогулку на традиционной мальдивской лодке — дони.

  • Чем заняться на Мальдивах?

Встретив закат на океанском побережье, можно посетить киносеанс под звездами или отправиться на вечеринку: гостей ждет живая музыка, выступления DJ, караоке и концерты национальной музыки.

Тоже интересно

Коралловый рай

Обсудить
СМИ2
Выяснилось, почему пыль «левитирует» на Луне в роликах с «Аполлонов»
Выяснилось, почему пыль «левитирует» на Луне в роликах с «Аполлонов»
Тоже интересно
В поисках рая
В поисках рая
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея
Звездная бездна над Эверестом: фотогалерея