Смартфон с мощным аккумулятором от LG Electronics
Благодаря аккумулятору емкостью 4 100 мАч гаджет способен работать без подзарядки до двух дней и более. Внешний вид не выдает мощную батерею: у смартфона тонкий корпус всего 7,9 мм толщиной.
LG X power 1, также как и все модели X-серии, оснащен удобным интерфейсом меню и приложений. В новинку «вшита» операционная система Android 6.0.1 Marshmallow 2.
На широком HD-дисплее диагональю 5,3 дюйма удобно просматривать снимки и видео. Мгновенный отклик на касание и высокую яркость экрана даже под прямыми солнечными лучами обеспечивает технология In-Cell Touch 3.
Владельцы смартфона смогут делать качественные снимки и селфи: в модель встроены две камеры на 13 и 5 Мп.
Технология Pump Express 4 от компании MediaTek 5 позволяет быстро восполнить заряд батареи (зарядка займет чуть менее двух часов). Кроме того, сам смартфон можно использовать как зарядное устройство. Кабель USB On-The-Go 6 позволяет подзаряжать другие устройства от мощной батареи LG X power и осуществлять передачу данных.
В дополнение к телефону LG X power можно приобрести «умный» чехол LG Quick Cover View 7. Сенсорная крышка делает возможным отвечать на звонки, получать SMS и уведомления, не открывая чехла. Вместе с надежностью и удобством чехол отличается привлекательным дизайном.
Дополнительную информацию об устройстве можно найти на сайте компании LG Electronics.
Примечания:
1) ЭлДжи Икс пауэр
2) Андроид 6.0 Маршмеллоу
3) Ин-Селл Тач
4) Памп Экспресс
5) Медиа Тэк
6) Юесби Он зе гоу
7) ЭлДжи Куик Кауэр Вью